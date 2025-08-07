HR-эксперт Мурадян объяснил, почему наличие тату может помешать поиску работы

В Госдуме призвали россиян сводить татуировки, чтобы производить положительное впечатление на работодателей. Действительно ли рисунки на теле влияют на карьерный рост, разбиралась Москва 24.

Ошибка молодости?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Татуировки отвратительны и уродуют кожу, заявил Life.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его мнению, именно по нательным рисункам потенциальные работодатели оценивают "уровень" соискателя.





Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Никогда человек такой не будет топ-менеджером или на госслужбе на серьезном посту. Люди не только портят тело, но и свое будущее. Конечно, если вы раскаялись и все осознали – идите сводить татуировки.

При этом первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с изданием отметила, что татуировки все чаще становятся достаточно странными и набиваются совершенно легкомысленно. Она добавила, что подобные "украшения" на теле нередко наводят на мысли о тюремном прошлом молодых людей.

"Понятно, что это субкультура, молодежные течения, мода. Но мы же видим, как часто уже взрослые люди, оглядываясь назад и смотря на свои фотографии, думают: "Зачем я это делал". Кто-то их сводить начинает", – сказала парламентарий.

Она посоветовала молодежи, которая хочет быть в тренде, наносить временные татуировки. В будущем это позволит избежать разочарования от надоевшего рисунка или надписи. Также Буцкая добавила, что оборудование для нанесения тату не должно продаваться открыто в магазинах.

Однако в то же время 62% россиян не имеют ничего против татуировок, а также пирсинга, если они не мешают трудовой деятельности и не отпугивают клиентов. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса по поиску работы и одной из ювелирных компаний. При этом со скепсисом к такому внешнему виду относятся 30% респондентов. Еще 8% посчитали бы подобный образ неуместным, выяснили аналитики.

Табу, но не для всех?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что встречала немало успешных менеджеров и бизнесменов с татуировками.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Не думаю, что наличие или отсутствие татуировки влияет на мозговую деятельность. И советовать людям набивать татуировки или избавляться от них – это не дело депутатов

"Тем не менее я бы напомнила, что мы все, к сожалению, стареем: и организм, и кожа. Поэтому все татуировки, которые великолепно смотрятся изначально, будут несколько по-другому выглядеть в старости. Об этом тоже стоит задуматься", – отметила парламентарий.

По ее словам, даже в силовых структурах работодатели уже не так строго относятся к наличию татуировок, не говоря уже, к примеру, о секторе экономики.

"Кроме того, сегодня многие одеваются, выбирая собственный стиль, и работодателю это глубоко безразлично. Главное, чтобы сотрудник обладал необходимыми навыками", – заключила Бессараб.

HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в разговоре с Москвой 24 согласился, что сейчас работодатели относятся к рисункам на теле намного лояльнее.





Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Однако мы четко видим, что наличие татуировки все же не одобряется у сотрудников, которые занимаются клиентским сервисом, работают с посетителями, на госслужбе, в госкорпорациях и других подобных местах. Более того, если у человека есть даже самая маленькая татуировка, буквально точка, он может не стать космонавтом.

Подобное отношение к татуировкам сложилось по нескольким причинам, добавил эксперт. Во-первых, это вопрос позиционирования: представителя инвестиционного фонда или врача с тату могут не воспринимать серьезно. Во-вторых, до сих пор считается, что это признак психологической неустойчивости.

"Кроме того, татуировки бывают разные. Если это всякие бабочки в интимных местах, это может быть сигналом о поверхностности мышления или недальновидности. То же впечатление складывается и при наличии пирсингов, тоннелях и прочих атрибутах", – заключил Мурадян.

При этом психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев сообщил Москве 24, что нанесение татуировки часто выступает способом самовыражения.

"Тело становится холстом, на котором человек визуально заявляет миру: "Вот кто я". Это может быть отражением его ценностей, увлечений, мировоззрения или просто эстетических предпочтений. Может служить "якорем" для важных воспоминаний или событий", – рассказал психолог.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт В юношеском возрасте татуировка может быть актом бунта, способом заявить о своей независимости от родительских фигур или консервативных общественных норм. Это декларация: "Мое тело – мое дело", а также важный этап психологического взросления и сепарации.

Эксперт подчеркнул, что сама по себе татуировка ни о чем однозначно не "говорит" и не является диагнозом. По его мнению, оценивать человека по ее наличию – крайне упрощенный и стигматизирующий подход.

Вместо навешивания ярлыков стоит развивать культуру диалога и уважения к личному выбору, одновременно заботясь о безопасности и осознанности этого выбора, особенно среди молодежи, заключил Евстигнеев.

