Свыше 70% опрошенных россиян меняли вещи в своем гардеробе ради работы в офисе

Фото: 123RF/snowing

Больше 70% опрошенных россиян поменяли свой гардероб для работы в офисе, сообщает “Газета.ру” со ссылкой на исследование от сервиса по поиску работы и персонала и ювелирной компании.

Респонденты отметили, что они только обновили пару вещей или аксессуаров. Полностью изменили свой стиль ради офиса только 15% опрошенных. Еще 14% респондентов не пожелали менять удобные для них вещи из-за работы.

По итогам опроса, россияне не стремятся выделиться своим образом в офисе. Только 13% респондентов экспериментируют со стилем для работы. Еще 25% позволяют себе вольности с гардеробом в пятницу или спокойные дни. В исследовании отметили, что у 40% опрошенных не приняты стильные эксперименты на работе, а 22% боятся неодобрения коллег и руководства.

Самым популярным офисным образом оказался минимализм. На работу в тонких цепочках, аккуратных серьгах и с классическими часами приходят 53% респондентов. По результатам опроса, 17% считают украшения способом самовыражения и только 8% поддержали полный отказ от них в офисе.

Для работодателей остается важной опрятность сотрудника. В офисах у 43% респондентов выбор личного, но аккуратного стиля остается за работником. Руководство у четверти опрошенных россиян ожидает в образе сотрудников сдержанность и минимум украшений. Только 9% запрещали приходить в офис с бородой, длинными волосами, макияжем.

В ходе исследования выяснилось, что макияж приветствуется на работе у 37% опрошенных. Его считают обязательной частью офисного образа только треть респондентов. Каждый десятый опрошенный отметил, что их руководство и коллеги негласно одобряют макияж.

На яркие волосы, татуировки и пирсинг спокойно реагирует больше половины респондентов. По данным опроса, 62% ответили, что не имеют ничего против них, если они не мешают работе или не отпугивают клиентов. Со скепсисом к таким стильным проявлениям относятся 30% респондентов, а 8% считают их неуместными.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что российским компаниям нужно смягчить требования к профессиональному дресс-коду работников во время жары. По мнению учредителя HR-агентства, карьерного консультанта Зилины Султановой, такие послабления оправданы и могут привести к повышению продуктивности. Она отметила, что дресс-код в госучреждениях, полиции и банках необходим для поддержания дисциплины и их руководство вряд ли введут послабления.