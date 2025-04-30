HR-эксперт Лоикова: за два случая нарушения дресс-кода могут уволить

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Работодатель может уволить за нарушение дресс-кода, если требования к внешнему виду прописаны в документах компании. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, напрямую в российском законодательстве нет требований к соблюдению сотрудниками дресс-кода и не прописано, какую одежду нужно носить. Однако в Трудовом кодексе указано, что работник обязан соблюдать правила внутреннего распорядка.

"Работодатель может зафиксировать требования к внешнему виду в локальных нормативных документах. Например, в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему, а также в локальных актах компании", – отметила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Если работник подписал документы, значит, согласился с перечисленными в них требованиями и обязан их выполнять. В противном случае работодатель может счесть это за нарушение трудовой дисциплины. В первый раз за такое последует замечание или выговор, во второй уже могут и уволить.

Поэтому при трудоустройстве перед подписанием документов их необходимо внимательно читать, напомнила Лоикова. По ее словам, обычно требования к дресс-коду формулируются общими словами: опрятный внешний вид, неформальный костюм неяркого цвета и так далее.

"Все это делается в том числе из тех соображений, что это важно для клиентов. Вряд ли кому-то захочется обслуживаться, например, в ресторане, если официант неопрятно одет", – заключила эксперт.

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