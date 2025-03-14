Стилист Анна Лисица назвала варианты нескучных образов в деловом стиле

14 марта, 16:42Общество
Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Акцентные аксессуары, контраст фактур, а также игра с разными стилевыми направлениями помогут создавать нескучные деловые образы. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Лисица.
По ее словам, тренд на стиль офискор существует не один год и постоянно набирает обороты. А модные инфлюенсеры активно используют его и в повседневной жизни.
Те же, кому офисный стиль кажется достаточно скучным, могут легко разнообразить его элементами аксессуарной группы.
"Такие детали не должны сразу бросаться в глаза. Они могут смотреться издалека как относящиеся к классическому стилю, но при ближайшем рассмотрении раскрывать характер человека", – добавила специалист.
Необычными акцентами в офисном стиле могут также выступать яркие носки или шейные платки. А еще галстуки, которые сейчас приобрели актуальность и в женском гардеробе.
"Можно взять не классический шелковый галстук, а сшитый из кожи, фактурной шерсти или любой, но с интересным знаковым принтом", – посоветовала Анна Лисица.
Девушкам, которым не приходится придерживаться строгого дресс-кода, эксперт также порекомендовала разбавлять повседневный офисный стиль цветными колготками.
"Еще один хороший вариант – использовать платки, которые вставляются в карман пиджака. Наличие такого элемента очень привлекает внимание и добавляет оригинальности образу", – отметила стилист.
А еще можно подобрать костюм, сшитый по классическим канонам (прямые брюки со строчкой, жакет с широкими плечами в мужском стиле), но не из костюмной шерсти, а из тонкой серой джинсы. Форма офискора сохранится, но смотреться это будет очень современно и необычно, пояснила эксперт.
Кроме того, можно дополнять офисные луки вещами, не относящимися к классическому стилю. К примеру, заменять рубашки и блузы на худи или топы корсетного типа.
"Также советую поиграть с разными стилевыми направлениями. Скажем, подобрать офисный костюм, но в винтажном стиле. Или с отсылкой к бунтарскому духу субкультур – с рисунками, порезами, вывернутыми швами", – пояснила эксперт.
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