Стилист Анна Лисица назвала варианты нескучных образов в деловом стиле

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Акцентные аксессуары, контраст фактур, а также игра с разными стилевыми направлениями помогут создавать нескучные деловые образы. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Лисица.

По ее словам, тренд на стиль офискор существует не один год и постоянно набирает обороты. А модные инфлюенсеры активно используют его и в повседневной жизни.

Те же, кому офисный стиль кажется достаточно скучным, могут легко разнообразить его элементами аксессуарной группы.



Анна Лисица стилист Как вариант – подобрать аккуратные украшения из серебра или золота, но с мотивами, помогающими показать индивидуальность человека. Романтичным особам подойдут, скажем, выполненные в металле цветы. Те же, кому по душе неформальный дерзкий стиль, могут выбрать и сережки в виде черепа.

"Такие детали не должны сразу бросаться в глаза. Они могут смотреться издалека как относящиеся к классическому стилю, но при ближайшем рассмотрении раскрывать характер человека", – добавила специалист.

Необычными акцентами в офисном стиле могут также выступать яркие носки или шейные платки. А еще галстуки, которые сейчас приобрели актуальность и в женском гардеробе.

"Можно взять не классический шелковый галстук, а сшитый из кожи, фактурной шерсти или любой, но с интересным знаковым принтом", – посоветовала Анна Лисица.

Девушкам, которым не приходится придерживаться строгого дресс-кода, эксперт также порекомендовала разбавлять повседневный офисный стиль цветными колготками.

"Еще один хороший вариант – использовать платки, которые вставляются в карман пиджака. Наличие такого элемента очень привлекает внимание и добавляет оригинальности образу", – отметила стилист.



Анна Лисица стилист На помощь придут и необычные сочетания. Например, мы берем костюм-тройку из серой костюмной ткани, но жилет меняем на выполненный из кожи. Такой контраст фактур может стать стильным ярким акцентом в образе.

А еще можно подобрать костюм, сшитый по классическим канонам (прямые брюки со строчкой, жакет с широкими плечами в мужском стиле), но не из костюмной шерсти, а из тонкой серой джинсы. Форма офискора сохранится, но смотреться это будет очень современно и необычно, пояснила эксперт.

Кроме того, можно дополнять офисные луки вещами, не относящимися к классическому стилю. К примеру, заменять рубашки и блузы на худи или топы корсетного типа.

"Также советую поиграть с разными стилевыми направлениями. Скажем, подобрать офисный костюм, но в винтажном стиле. Или с отсылкой к бунтарскому духу субкультур – с рисунками, порезами, вывернутыми швами", – пояснила эксперт.

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