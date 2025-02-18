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18 февраля, 17:02

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Стилист Данилова назвала самые трендовые кожаные вещи в 2025 году

Стилист назвала самые трендовые кожаные вещи в 2025 году

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Рубашки, пиджаки, платья и юбки-трапеции из кожи будут особенно популярны весь 2025 год, рассказала Москве 24 стилист Ирина Данилова.

По ее словам, в моде самые разные варианты: с тиснением под кожу крокодила или змеи, а также лакированные, с эффектом старины и цветные. При этом лучше всего смотрятся те вещи, которые сидят на фигуре свободно, отметила эксперт.

Если говорить о конкретных моделях, то особое внимание стоит обратить на юбки-трапеции, карандаши, а также варианты со складками и с запахом. Они будут отлично сочетаться как с объемными свитерами и топами, так и с блузами и рубашками.
Ирина Данилова
стилист

Также прекрасно смотрятся платья из кожи – особенно популярны модели с разрезами, асимметрией и декоративными элементами, такими как ремни и молнии, добавила стилист.

"Брюки сейчас лучше выбирать палаццо или же прямые, плюс в этом сезоне в моде шорты-бермуды. Еще популярны костюмы из кожи – и брючные, и с юбкой. Их можно носить с рубашками, блузами или водолазками. Завершить образ помогут высокие сапоги или ботильоны", – подчеркнула Данилова.

Альтернативой привычным курткам и косухам может стать кожаная рубашка классического фасона с пуговицами или необычными декоративными элементами (молнии, люверсы).

Кроме того, в 2025 году актуальны кожаные пиджаки – приталенные или объемные. Их можно носить с юбками, брюками или даже поверх платьев.
Ирина Данилова
стилист

Чтобы образы с одеждой из кожи не выглядели вульгарно, стилист посоветовала смягчать их, сочетая с более спокойными вещами из трикотажа, денима, хлопка, шерсти. Также можно упростить образ, добавив в него менее агрессивные бижутерию, обувь и сумку, добавила Данилова.

Ранее стилист Камилла Шигабутдинова посоветовала невысоким девушкам убрать из гардероба широкие ремни, потому что они визуально делят тело пополам и закрывают талию – из-за этого фигура кажется меньше. Плюс она предупредила, что длина миди визуально уменьшает рост, так как "отрезает" длину ног.

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Трошина Любовь

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