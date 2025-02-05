Стилист Макарова назвала главные правила подбора базовой сумки на каждый день

Фото: 123RF/yacobchuk

Объем верхней одежды и ее цвет важно учитывать при выборе базовой сумки, рассказала Москве 24 стилист Светлана Макарова.

Она отметила, что сумка – один из важнейших аксессуаров, который может как повысить градус образа, сделать его завершенным, цельным, так и испортить впечатление даже от самого идеального и продуманного комплекта.

"При выборе, прежде всего, важна соразмерность: надо учитывать ваши собственные данные – рост, размер, а также объем верхней одежды", – отметила эксперт.



Светлана Макарова стилист Невысоким хрупким девушкам, которые еще и выбирают вещи классического силуэта без лишнего объема, подойдут достаточно небольшие сумки. Если же предпочтение обычно отдается одежде оверсайз-силуэтов, сумка тоже должна быть больше, объемнее. Тем более если ее использует в образе высокая девушка с формами.

Не менее важно, чтобы сумка сочеталась с верхней одеждой по цвету. Поэтому стоит сначала посмотреть, в каком цветовом решении обыграно большинство повседневных вещей гардероба.

"Например, если это в основном бежево-коричневые оттенки, стоит выбрать модель, в которой они также есть. Если же у нас гардероб всех цветов радуги, советую отдать предпочтение варианту в ахроматическом решении: черном, белом, сером", – пояснила Макарова.

Она напомнила, что выбирать сумку нужно из хорошей кожи, с ровными швами. Также желательно, чтобы она была без какой-либо яркой фурнитуры: цепочек и различных акцентных деталей. В таком случае будет проще вписать аксессуар в максимально большое количество образов и избежать стилистических промашек, заключила эксперт.

Ранее стилист-имиджмейкер Ксения Куценко рассказала, что важно учесть при выборе одежды в подарок. Например, она посоветовала учитывать тон кожи человека, которому достанется презент. Если он светлый и имеет бледный или розоватый оттенок, то, скорее всего, пойдет одежда нейтральных и светлых тонов. Это может быть бежевый либо светлые тона серого, розового или голубого.