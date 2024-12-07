Стилист Куценко рассказала, какую одежду можно дарить на Новый год

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Тон кожи человека и его стилистические предпочтения важно учитывать при выборе одежды ему в подарок. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Ксения Куценко.

По ее словам, дарить одежду все же лучше только тем, вкусы и предпочтения кого хорошо известны. А это, как правило, родственники или близкие друзья.

Прежде всего, ориентироваться следует на стиль, которого придерживается человек.



Ксения Куценко стилист-имиджмейкер Вряд ли фанатка кэжуал обрадуется дерзкому мини в пайетках. И не стоит ожидать восторга от человека, получившего в дар футболку с провокационной надписью, если в жизни он поддерживает классический офисный стиль.

Также важно не ошибиться с размером.

"Знание на уровне S или M тут не поможет, ведь у каждого бренда может быть своя размерная сетка. Поэтому идеальный вариант – тайком измерить одежду, уже имеющуюся в гардеробе того, кому подбираем подарок. Либо взять вещь с собой в магазин и, ориентируясь на нее, выбрать новую", – посоветовала стилист.

Если же выбор пал на обувь, нужно просто измерить длину стельки в ботинках, которые человек уже носит, добавила специалист.

Еще одна важная задача – подобрать вещь правильного цвета.

"Не надо ориентироваться на самый модный оттенок сезона или на свой собственный вкус, необходимо подумать, какой цвет подойдет человеку, для которого ищем подарок", – отметила Куценко.

Подсказкой может стать тон кожи. Если он светлый и имеет бледный или розоватый оттенок, человеку, скорее всего, пойдет одежда нейтральных и светлых тонов. Это может быть бежевый либо светлые тона серого, розового или голубого.

Также светлую кожу выгодно подчеркивают насыщенные цвета, такие как ярко-красный, темно-синий, фуксия или ярко-зеленый, подчеркнула эксперт.

Смуглая кожа обычно имеет теплый подтон, поэтому и одежда с ней лучше смотрится та, что выполнена в теплых оттенках – оливковом, бежевом, коричневом, терракотовом. Также отлично подойдут яркие насыщенные цвета –коралловый, оранжевый, темно-фиолетовый. Они создадут нужный контраст и подчеркнут красоту кожи.



Ксения Куценко стилист-имиджмейкер А еще можно выбрать вещь универсального цвета. Например, серый подходит практически всем и усиливает природные оттенки внешности. Также стоит обратить внимание на бежевый – он прекрасно комбинируется с любыми, в том числе яркими оттенками.

Хорошим выбором будет и светло-розовый – он красиво оттеняет румянец и делает лицо более свежим, добавила эксперт.



"Чтобы решить, какой именно предмет одежды подарить близкому человеку, советую подсмотреть, каких вещей не хватает в его гардеробе. Возможно, у него нет сорочки или ремня нужного цвета под любимый костюм", – отметила Куценко.

Второй способ – посмотреть, что человек носит чаще всего, и купить почти такое же, но лучше качеством и. возможно, с небольшой вариацией по отделке, фурнитуре, подсказала эксперт.

Мужчине на Новый год можно подарить какой-нибудь предмет повседневного гардероба – например, свитер или рубашку. А для подруги или родственницы отличным подарком станет кашемировый джемпер, водолазка или топ, отметила Куценко.



Еще можно подарить аксессуары – они универсальны, поэтому риск промахнуться с подарком минимален. Это может быть ремень, сумка, визитница, запонки, портмоне, шарф, галстук или модный сейчас платок-твилли.



Ксения Куценко стилист-имиджмейкер А для того чтобы сделать подарок особенным, эксклюзивным, можно нанести на одежду и аксессуары инициалы будущего владельца. Персонализация всегда поднимает статус изделия.

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