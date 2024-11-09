Эксперт Носкова перечислила самые стильные пуховики зимы 2024 года

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Пуховики, объединяющие спортивный стиль с элементами классики, оверсайз-модели и варианты с оригинальными принтами будут в моде этой зимой. Об этом Москве 24 рассказала звездный стилист, модный эксперт Алена Носкова.

По ее словам, в зимний сезон 2024 года пуховики снова займут центральное место в модных гардеробах.

Актуальными продолжат оставаться длинные и свободные оверсайз-модели, которые не только будут стильно смотреться, но и не дадут замерзнуть.

"Такие пуховики можно носить как с объемными свитерами, так и с облегающей одеждой, создавая интересные контрастные силуэты", – отметила эксперт.

Еще один тренд зимы 2024 года – модели спортивного стиля, но с элементами классики, такими как воротники-стойки или стежки, добавила стилист.



Алена Носкова звездный стилист, модный эксперт Кроме того, в моде будут лаконичные модели в стиле минимализма, в основе которых простые линии и формы, а также нейтральные цвета. Такие варианты хороши тем, что их легко комбинировать с самыми разными предметами гардероба.

При этом пуховики насыщенных оттенков тоже будут на пике моды.

"Ведь зимняя погода часто бывает хмурой, поэтому дизайнеры предлагают "развеселить" ее одеждой ярких оттенков", – пояснила Носкова.

По ее мнению, в этом сезоне особенно актуальны будут модели от яркого красного и оранжевого до насыщенного синего и зеленого. А также "вкусные" оттенки: сливочный, шоколадный, вишневый.

"Плюс на сцену выходят оригинальные принты – от геометрических до флористических, позволяя создавать уникальные и нескучные образы", – отметила эксперт.



Алена Носкова звездный стилист, модный эксперт Отдельно в этом году следует отметить куртки-бомберы, которые стали настолько популярны, что появились во всех сезонах и представлены и ветровками, и пуховиками. Особенно такая короткая модель придется по душе тем, кто за рулем.

Кроме того, уже несколько сезонов подряд дизайнеры обращаются к культурному коду и погружаются в фольклор, подчеркнула эксперт. Поэтому обороты набирают стеганые куртки, напоминающие телогрейки. В моде будут как однотонные модели, так и варианты с орнаментальными принтами.

Ранее стилист Варвара Ферштут рассказала о самых трендовых моделях юбок осенне-зимнего сезона. Беспроигрышным вариантом в холодный сезон она назвала твидовую юбку прямого кроя или А-силуэта. Также эксперт посоветовала обратить внимание на юбки из плотного трикотажа в длине миди.