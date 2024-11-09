Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 10:38

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Носкова перечислила самые стильные пуховики зимы 2024 года

Стилист рассказала о самых трендовых пуховиках зимы-2024

Фото: 123RF/ryzhov

Пуховики, объединяющие спортивный стиль с элементами классики, оверсайз-модели и варианты с оригинальными принтами будут в моде этой зимой. Об этом Москве 24 рассказала звездный стилист, модный эксперт Алена Носкова.

По ее словам, в зимний сезон 2024 года пуховики снова займут центральное место в модных гардеробах.

Актуальными продолжат оставаться длинные и свободные оверсайз-модели, которые не только будут стильно смотреться, но и не дадут замерзнуть.

"Такие пуховики можно носить как с объемными свитерами, так и с облегающей одеждой, создавая интересные контрастные силуэты", – отметила эксперт.

Еще один тренд зимы 2024 года – модели спортивного стиля, но с элементами классики, такими как воротники-стойки или стежки, добавила стилист.

Кроме того, в моде будут лаконичные модели в стиле минимализма, в основе которых простые линии и формы, а также нейтральные цвета. Такие варианты хороши тем, что их легко комбинировать с самыми разными предметами гардероба.
Алена Носкова
звездный стилист, модный эксперт

При этом пуховики насыщенных оттенков тоже будут на пике моды.

"Ведь зимняя погода часто бывает хмурой, поэтому дизайнеры предлагают "развеселить" ее одеждой ярких оттенков", – пояснила Носкова.

По ее мнению, в этом сезоне особенно актуальны будут модели от яркого красного и оранжевого до насыщенного синего и зеленого. А также "вкусные" оттенки: сливочный, шоколадный, вишневый.

"Плюс на сцену выходят оригинальные принты – от геометрических до флористических, позволяя создавать уникальные и нескучные образы", – отметила эксперт.

Отдельно в этом году следует отметить куртки-бомберы, которые стали настолько популярны, что появились во всех сезонах и представлены и ветровками, и пуховиками. Особенно такая короткая модель придется по душе тем, кто за рулем.
Алена Носкова
звездный стилист, модный эксперт

Кроме того, уже несколько сезонов подряд дизайнеры обращаются к культурному коду и погружаются в фольклор, подчеркнула эксперт. Поэтому обороты набирают стеганые куртки, напоминающие телогрейки. В моде будут как однотонные модели, так и варианты с орнаментальными принтами.

Ранее стилист Варвара Ферштут рассказала о самых трендовых моделях юбок осенне-зимнего сезона. Беспроигрышным вариантом в холодный сезон она назвала твидовую юбку прямого кроя или А-силуэта. Также эксперт посоветовала обратить внимание на юбки из плотного трикотажа в длине миди.

Читайте также


Трошина Любовь

общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика