Стилист Шеди назвала три базовые вещи, которые должны быть в женском гардеробе

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Пиджак, свитер и брюки должны быть в гардеробе каждой женщины. Таким мнением с Москвой 24 поделилась стилист Мария Шеди.

По ее словам, пиджак необходимо выбирать тщательно и не скупиться. Качественный вариант будет стоить в среднем от семи тысяч рублей и выше, отметила она.

"Но лучше потратиться: дешевый пиджак испортит весь образ, потому что находится в портретной зоне, на которую обращают внимание в первую очередь", – пояснила стилист.





Мария Шеди стилист Он должен быть не из полиэстера, а из костюмной ткани, твида. Плюс очень важно обратить внимание на пошив: если на стыке деталей строчка идет волной, вещь будет смотреться дешево.

Девушкам с типом телосложения "груша" стилист рекомендовала отдать предпочтение укороченному варианту, а при прямой фигуре лучше надеть удлиненную модель. Плюс стоит учитывать, что однобортные пиджаки всегда стройнят, а двубортные – полнят, добавила эксперт.

"Что касается цветов, базовый пиджак может быть классических оттенков – черный, серый, темно-синий, бежевый или молочный. Также стоит выбрать модель цвета бургунди или болотного: они долго будут в тренде", – сказала специалист.

Еще одна незаменимая вещь – свитер. По словам эксперта, в идеале он должен быть из натуральной мягкой ткани – например, мохера или кашемира. Да, такие вещи требуют деликатной стирки, зато смотрятся красиво и будут отлично выглядеть не один сезон, отметила Мария Шеди.

"Лучше покупать свитер крупной вязки, чтобы между петлями проходило достаточно воздуха. В этом случае даже в модели из 100-процентного акрила кожа все равно будет дышать", – добавила эксперт.





Мария Шеди стилист Важный нюанс: на свитере не должно быть катышков, иначе это сделает весь образ дешевым. Их сразу нужно убирать специальной машинкой. А при покупке надо несколько раз интенсивно повести рукой по материалу. Если ворс сразу закатывается, свитер быстро покроется катышками. Если нет, велика вероятность, что он надолго сохранит презентабельный вид.

Также стилист порекомендовала выбирать свитер с круглым вырезом.

"Например, можно надеть под него рубашку, чтобы получить стильный многослойный образ. Но важно, чтобы рубашка была достаточно длинной, и ее нижний край выступал хотя бы на 10 сантиметров", – отметила Мария Шеди.

Третья необходимая базовая вещь – это брюки. К примеру, можно рассмотреть модную нынче модель с более свободным силуэтом, сказала эксперт.

"Эффектно смотрятся и брюки-палаццо, но они предполагают длину в пол, а она все же подходит для сухой погоды. Но если все же хочется, пусть это будет вариант из экокожи: она проста в уходе, и если на нее попадают капли, достаточно протереть все влажной салфеткой", – подчеркнула эксперт.

При этом на дождливую осень все же лучше рассмотреть укороченные варианты брюк длиной до щиколотки: их удобно носить с высокими ботинками, кроссовками, лоферами и ботильонами. Что касается посадки, в тренде сейчас высокая и средняя, а с низкой популярны только джинсы, объяснила специалист.

"Тем, у кого большой перепад между талией и бедрами, советую покупать брюки с резинкой на задней части пояса: она обеспечит комфортную посадку по фигуре", – заключила Мария Шеди.

Ранее стилист Ольга Воробьева рассказала, какие куртки уже не в моде. К примеру, среди антитрендов дафлкоты – однобортные пальто с капюшоном и контрастными застежками-клыками. Вместо них эксперт посоветовала использовать оверсайз-пальто классических оттенков – черный, бежевый, молочный.

