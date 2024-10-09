Стилист Шеди назвала три базовые вещи, которые должны быть в женском гардеробе

09 октября, 08:00Общество
Фото: 123RF/andrewmakedonski
Пиджак, свитер и брюки должны быть в гардеробе каждой женщины. Таким мнением с Москвой 24 поделилась стилист Мария Шеди.
По ее словам, пиджак необходимо выбирать тщательно и не скупиться. Качественный вариант будет стоить в среднем от семи тысяч рублей и выше, отметила она.
"Но лучше потратиться: дешевый пиджак испортит весь образ, потому что находится в портретной зоне, на которую обращают внимание в первую очередь", – пояснила стилист.
Девушкам с типом телосложения "груша" стилист рекомендовала отдать предпочтение укороченному варианту, а при прямой фигуре лучше надеть удлиненную модель. Плюс стоит учитывать, что однобортные пиджаки всегда стройнят, а двубортные – полнят, добавила эксперт.
"Что касается цветов, базовый пиджак может быть классических оттенков – черный, серый, темно-синий, бежевый или молочный. Также стоит выбрать модель цвета бургунди или болотного: они долго будут в тренде", – сказала специалист.
Еще одна незаменимая вещь – свитер. По словам эксперта, в идеале он должен быть из натуральной мягкой ткани – например, мохера или кашемира. Да, такие вещи требуют деликатной стирки, зато смотрятся красиво и будут отлично выглядеть не один сезон, отметила Мария Шеди.
"Лучше покупать свитер крупной вязки, чтобы между петлями проходило достаточно воздуха. В этом случае даже в модели из 100-процентного акрила кожа все равно будет дышать", – добавила эксперт.
Также стилист порекомендовала выбирать свитер с круглым вырезом.
"Например, можно надеть под него рубашку, чтобы получить стильный многослойный образ. Но важно, чтобы рубашка была достаточно длинной, и ее нижний край выступал хотя бы на 10 сантиметров", – отметила Мария Шеди.
Третья необходимая базовая вещь – это брюки. К примеру, можно рассмотреть модную нынче модель с более свободным силуэтом, сказала эксперт.
"Эффектно смотрятся и брюки-палаццо, но они предполагают длину в пол, а она все же подходит для сухой погоды. Но если все же хочется, пусть это будет вариант из экокожи: она проста в уходе, и если на нее попадают капли, достаточно протереть все влажной салфеткой", – подчеркнула эксперт.
При этом на дождливую осень все же лучше рассмотреть укороченные варианты брюк длиной до щиколотки: их удобно носить с высокими ботинками, кроссовками, лоферами и ботильонами. Что касается посадки, в тренде сейчас высокая и средняя, а с низкой популярны только джинсы, объяснила специалист.
"Тем, у кого большой перепад между талией и бедрами, советую покупать брюки с резинкой на задней части пояса: она обеспечит комфортную посадку по фигуре", – заключила Мария Шеди.
Ранее стилист Ольга Воробьева рассказала, какие куртки уже не в моде. К примеру, среди антитрендов дафлкоты – однобортные пальто с капюшоном и контрастными застежками-клыками. Вместо них эксперт посоветовала использовать оверсайз-пальто классических оттенков – черный, бежевый, молочный.