Стилист Лукичева-Петелина дала советы, как выбрать стильный котиган

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Объемные и пушистые котиганы на пике моды, рассказала Москве 24 стилист Татьяна Лукичева-Петелина.

Она объяснила, что котиган – это удлиненный кардиган. Он может быть миди или макси, но последний вариант предпочтительнее – модель такой длины способна даже самый простой наряд превратить в невероятно модный, уверена стилист.



Татьяна Лукичева-Петелина стилист Главное правило, которое надо помнить при выборе котигана, – он не должен обтягивать. Важно, чтобы вещь была достаточно объемной, не приталенной.

Что касается материла, то можно выбрать вариант из обычной трикотажной ткани. Однако самый горячий тренд сейчас на пушистые и фактурные модели, связанные из пряжи "травка", подчеркнула стилист.

В этом сезоне лучше отдать предпочтение котиганам белого, тепло-молочного, коричневого, терракотового и темно-серого цветов. А если брать принтованную вещь, то это может быть зебра или леопард.

"Носить котиган можно с юбками, шортами, джинсами. А еще выигрышно он будет смотреться с платьем в стиле бохо, да и с другими трикотажными платьями тоже. А идеальный офисный вариант – это котиган в сочетании с брюками или атласной юбкой длины миди", – отметила Лукичева-Петелина.

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