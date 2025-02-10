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10 февраля, 15:27

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Стилист Куценко перечислила главные ошибки во время шопинга

Стилист перечислила главные ошибки во время шопинга

Фото: 123RF/okrasyuk

Отсутствие четкого плана покупок и привычка мерить вещи только своего размера – одни из главных ошибок во время походов по магазинам за одеждой. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Ксения Куценко.

По ее словам, чтобы шопинг оказался не только увлекательным, но еще и продуктивным процессом, важно заранее к нему готовиться.

"Он должен начинаться дома с анализа гардероба и составления шопинг-листа. Нужно подумать, что еще необходимо докупить, чтобы с уже имеющимися вещами можно было получить новые образы", – пояснила эксперт.

Мы должны понимать, для чего именно планируем брать ту или иную модель, с чем ее можно будет носить, как комбинировать. В идеале к вещам поясной группы, а это юбки, брюки, шорты, должно подходить от трех предметов плечевой группы (топы, рубашки и так далее).
Ксения Куценко
стилист-имиджмейкер

Еще одна ошибка – смотреть на себя в новом наряде только в примерочной.

"Маленькие кабинки очень ограничивают движение, к тому же большинство из них не могут выделиться хорошим освещением. Поэтому советую выходить в обновке в зал, где больше места и обычно лучше свет. Можно будет посмотреть на себя с разных ракурсов и правильно оценить цвет и посадку", – отметила стилист.

Кроме того, никогда не стоит ограничиваться только своим размером: если вещь понравилась, стоит примерить разные варианты и посмотреть, какой будет сидеть наилучшим образом, пояснила Куценко.

Ранее стилист Варвара Ферштут рассказала, что в 2025 году в тренде будут массивные украшения. Например, широкие браслеты-манжеты, а также большие металлические чокеры и крупные серьги. Также эксперт посоветовала обратить внимание на крупные браслеты из цветного пластика, которые можно миксовать с металлическими или носить отдельно.

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Трошина Любовь

общество
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