Стилист Ферштут назвала самые трендовые вещи в 2025 году

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Обувь на танкетке, массивные украшения и вещи со змеиным принтом будут в топе модных трендов в 2025 году. Об этом Москве 24 рассказала стилист Варвара Ферштут.

По ее словам, сейчас активно набирает обороты мода на обувь с танкеткой, которая так долго была "в изгнании" и считалась антитрендом.

"Сапоги, босоножки и даже кроссовки на танкетке, так называемые сникерсы, снова становятся популярными. Так что советую проверить свои полки, возможно, на них уже лежит такая модель. Ее звездный час настал", – отметила эксперт.



Варвара Ферштут стилист Несомненно, в моде будут массивные украшения. Например, широкие браслеты-манжеты. Можно носить один, но более стильно смотрятся парные изделия, которые надевают на каждую руку.

"А еще советую обратить внимание на крупные браслеты из цветного пластика, их можно миксовать с металлическими или носить отдельно", – добавила Ферштут.

В тренде будут и большие металлические чокеры и крупные серьги. Они станут стильным акцентом и красиво "подсветят" лицо.

"Кстати, начиная с весеннего сезона на пике популярности окажутся серьги в виде цветов. И чем крупнее и ярче они будут, тем лучше", – отметила стилист.

Что касается цвета металла бижутерии, то тут не будет ошибочного пути: можно выбирать тот, который нравится, идет или подходит к определенному наряду. И, конечно же, сейчас можно сочетать золото и серебро в одном образе, отметила эксперт.



Варвара Ферштут стилист Также трендом, который продержится не один сезон, станет змеиный принт. Он потеснил на модном олимпе даже популярный леопардовый раскрас, а все потому, что символом 2025 года по восточному календарю является Змея.

Уже сейчас можно смело подбирать пиджак или юбку со змеиным принтом. Либо сумку и обувь с имитацией змеиной кожи. При этом лучше отдавать предпочтение естественным оттенкам, уходящим в серый или коричневый, – такую вещь будет легче встроить в гардероб, посоветовала Ферштут.

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