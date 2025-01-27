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27 января, 11:57

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Стилист Ферштут назвала самые трендовые вещи в 2025 году

Стилист рассказала, какие вещи будут в тренде в 2025 году

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Обувь на танкетке, массивные украшения и вещи со змеиным принтом будут в топе модных трендов в 2025 году. Об этом Москве 24 рассказала стилист Варвара Ферштут.

По ее словам, сейчас активно набирает обороты мода на обувь с танкеткой, которая так долго была "в изгнании" и считалась антитрендом.

"Сапоги, босоножки и даже кроссовки на танкетке, так называемые сникерсы, снова становятся популярными. Так что советую проверить свои полки, возможно, на них уже лежит такая модель. Ее звездный час настал", – отметила эксперт.

Несомненно, в моде будут массивные украшения. Например, широкие браслеты-манжеты. Можно носить один, но более стильно смотрятся парные изделия, которые надевают на каждую руку.
Варвара Ферштут
стилист

"А еще советую обратить внимание на крупные браслеты из цветного пластика, их можно миксовать с металлическими или носить отдельно", – добавила Ферштут.

В тренде будут и большие металлические чокеры и крупные серьги. Они станут стильным акцентом и красиво "подсветят" лицо.

"Кстати, начиная с весеннего сезона на пике популярности окажутся серьги в виде цветов. И чем крупнее и ярче они будут, тем лучше", – отметила стилист.

Что касается цвета металла бижутерии, то тут не будет ошибочного пути: можно выбирать тот, который нравится, идет или подходит к определенному наряду. И, конечно же, сейчас можно сочетать золото и серебро в одном образе, отметила эксперт.

Также трендом, который продержится не один сезон, станет змеиный принт. Он потеснил на модном олимпе даже популярный леопардовый раскрас, а все потому, что символом 2025 года по восточному календарю является Змея.
Варвара Ферштут
стилист

Уже сейчас можно смело подбирать пиджак или юбку со змеиным принтом. Либо сумку и обувь с имитацией змеиной кожи. При этом лучше отдавать предпочтение естественным оттенкам, уходящим в серый или коричневый, – такую вещь будет легче встроить в гардероб, посоветовала Ферштут.

Ранее стилист Камилла Шигабутдинова рассказала, как выбрать зимнее платье. По ее словам, любительницам классического стиля, в котором нет ничего лишнего, идеально подойдут модели пиджачного типа с зауженной талией. Они сейчас в тренде, а выглядят очень женственно и аккуратно.

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Трошина Любовь

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