Эксперт Шигабутдинова назвала трендовые модели зимних платьев в 2025 году

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Платья пиджачного типа, кожаные и модели с воланами или бахромой – в тренде этой зимой, рассказала Москве 24 стилист Камилла Шигабутдинова.

По ее словам, зимой ни в коем случае не надо забывать про платья – они моментально сделают образ более женственным и помогут выгодно выделиться на фоне окружающих, ведь в холодное время многие активно переходят на брюки и джинсы.

"Любительницам классического стиля, в котором нет ничего лишнего, идеально подойдут платья пиджачного типа с зауженной талией. Они сейчас в тренде, а выглядят очень женственно и аккуратно", – отметила эксперт.



Камилла Шигабутдинова стилист Актуальными будут и платья из кожи – как длинные, так и короткие. Рекомендую обратить внимание на такие цвета, как черный, темно-красный, вишневый, коричневый, бордовый, изумрудный – они будут особенно хорошо смотреться этой зимой.

Также в моде всевозможные платья с воланами. Они делают образ очень милым и создают ощущение праздника, отметила стилист.

"А еще советую обратить внимание на платья с бахромой на рукавах или подоле. Можно даже отдельно купить бахрому и оформить ею свое любимое платье или же сумочку", – добавила Шигабутдинова.

Кроме того, при выборе платья можно акцентировать внимание именно на цвете. Этой зимой особенно популярны будут модели в вишневых, бордовых и темно-красных оттенках.

"Рекомендую сочетать их с черным цветом. К примеру, можно подобрать к платью черную кожаную сумочку или сапожки", – отметила стилист.

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