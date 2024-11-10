Эксперт Смирнова-Ковалевская рассказала, как выбрать стильные перчатки

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Перчатки из кожи, с меховыми вставками или металлическими акцентами будут актуальны в этом сезоне, рассказала Москве 24 персональный стилист Мария Смирнова-Ковалевская.

"Перчатки в холодное время года – прежде всего, практичный аксессуар, но не надо забывать, что это важный элемент образа", – отметила эксперт.

Они должны плотно сидеть на руке, поэтому при выборе надо обязательно их мерить и смотреть, чтобы они хорошо облегали, но при этом не стягивали.

"Важно, чтобы кончики пальцев доходили до конца перчаток, и нигде не собиралось слишком много свободного материала. Особенно это касается моделей из кожи – они имеют свойство со временем растягиваться. Так что всегда лучше брать вариант чуть меньшего размера", – отметила стилист.



Мария Смирнова-Ковалевская персональный стилист Именно кожаные перчатки являются фаворитами этого сезона, но советую выбирать из вариантов с шерстяной подкладкой – в них будет комфортно даже в мороз.

В тренде перчатки с рельефными узорами, меховыми вставками или металлическими акцентами.

"Детали сделают образ более интересным. При этом повторять их в других элементах гардероба не стоит – лучше, когда декор на перчатках становится единственным ярким "аккордом", – добавила Смирнова-Ковалевская.

Если говорить о цвете, то можно сделать образ более выразительным, добавив в него перчатки красного, синего, изумрудно-зеленого или бордового оттенков. Либо можно повторить яркий цвет, подобрав в тон к перчаткам сумку или шапку.



Мария Смирнова-Ковалевская персональный стилист Главное не перебарщивать и не собирать однотонный комплект сразу из перчаток, сумки и шарфа – это может смотреться скучно.

Тем, же кто хочет подобрать базовые перчатки, которые будут легко вписываться в любой образ, эксперт посоветовала обратить внимание на модели нейтральных оттенков – бежевого, серого, черного, коричневого.

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