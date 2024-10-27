Стилист Данилова назвала главные ошибки при выборе верхней одежды на зиму

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При выборе верхней одежды на холодное время года важно обращать внимание на состав материала, качество пошива и не поддаваться желанию приобрести вещь яркого цвета с эффектным акцентным декором. Таким мнением с Москвой 24 поделилась стилист Ирина Данилова.

"Верхняя одежда, как правило, является самым дорогостоящим элементом гардероба. Именно поэтому важно выбрать вещь, которая прослужит не один сезон и будет поддерживать любой образ", – отметила стилист.



Ирина Данилова стилист Но, к сожалению, не всегда мы тратим время на то, чтобы тщательно проверить, скажем, насколько аккуратно выполнены все швы на одежде. При этом, если вещь принтованная, очень важно обратить внимание, ровно ли состыкован рисунок на разных ее частях.

"Необходимо всегда смотреть на этикетке состав ткани: от стопроцентной синтетики лучше отказаться в пользу смесовых материалов, которые содержат, кроме синтетического, еще и натуральное волокно", – добавила стилист.

Еще одна ошибка – выбирать короткие либо слишком длинные модели. Первые не согревают в холода, а вторые визуально "срезают" рост, поэтому не подходят невысоким девушкам.

"Идеальная длина верхней одежды – до середины икры или немного ниже", – отметила Данилова.

Кроме того, не стоит поддаваться соблазну купить какую-то очень яркую вещь на холодный сезон.



Ирина Данилова стилист Конечно, желтая или сиреневая куртка будет привлекать внимание прохожих и даже поднимать настроение, но она должна также сочетаться с другими вещами гардероба, и тут могут возникать проблемы. Чтобы их избежать, лучше выбирать верхнюю одежду нейтральных оттенков.

"По этой же причине советую покупать верхнюю одежду без ярких акцентных деталей. Тогда будет больше возможностей для экспериментов со стилем. А эффектные акценты можно расставить с помощью различных аксессуаров: перчаток, шарфа, головного убора, броши", – заключила Данилова.

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