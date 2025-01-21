Стилист Носкова дала советы, как носить вещи с трендовым змеиным принтом

Фото: 123RF/ekina

Вещи со змеиным принтом смотрятся наиболее выигрышно на стройных девушках, правда, светловолосым лучше носить их подальше от лица. Об этом Москве 24 рассказала звездный стилист, модный эксперт Алена Носкова.

По ее словам, анималистичные принты не выходят из моды, но змеиный довольно мелкий, а это значит, что одежда с ним не очень подходит девушкам с пышными формами: она лишь подчеркнет имеющиеся объемы. Поэтому в таких случаях лучше ограничиться обувью и аксессуарами в такой расцветке, посоветовала эксперт.



Алена Носкова звездный стилист, модный эксперт На стройных одежда со змеиным принтом смотрится наиболее выигрышно. Однако нужно помнить, что девушки с неконтрастной внешностью, светловолосые, имеют риск слиться со змеиной расцветкой в натуральных цветах. Поэтому им лучше убирать ее подальше от лица и выбирать с таким принтом скорее брюки, юбки, шорты.

В целом же змеиный принт – это эффектный и стильный элемент, который можно легко интегрировать в самые разные образы.

Наиболее простой способ – добавлять обувь или сумку в такой расцветке к лаконичным нарядам в качестве яркого акцента.

"Например, удобный и стильный лук на каждый день может состоять из легкого трикотажного верха, классических голубых джинсов и "змеиной" сумки. А к струящемуся платью в стиле бохо можно добавить ботильоны или сапоги-казаки со змеиной фактурой – получится ультрамодный образ", – отметила стилист.



Кожаные изделия со змеиным принтом хорошо вписываются в натуральный стиль, использующий природные цвета, такие как коричневый, оливковый, терракотовый и хаки, рассказала Носкова.



Алена Носкова звездный стилист, модный эксперт Змеиные брюки или шорты могут добавить дерзости в образ. Их лучше комбинировать с нейтральными верхами, выбирая базовые цвета, такие как черный, белый, бежевый и серый. Это позволяет сделать акцент на принте, не перегружая образ.

"Скажем, очень удобный и стильный аутфит получается, когда брюки со змеиным принтом надевают с простым белым топом и кроссовками", – добавила стилист.

А вот блузку со змеиным принтом можно сочетать с жакетом и классическими брюками. Выйдет очень необычный и сложный лук, отметила Носкова.

Ранее стилист Мария Абабкова рассказала, какие ошибки при создании образа визуально полнят силуэт. Например, она посоветовала следить, чтобы края одежды не пересекали фигуру в самых широких местах. А еще не носить любые распашные предметы гардероба застегнутыми.