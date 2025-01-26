Стилист Данилова дала советы, как носить вещи с пайетками

26 января, 08:02Общество
Фото: 123RF/somemeans
Вещи с пайетками будут гармонично смотреться в повседневных образах, если сочетать их с простыми базовыми вещами. Об этом Москве 24 рассказала стилист Ирина Данилова.
По ее словам, сочетание таких блестящих вещей с простыми базовыми – один из трендов 2025 года.
Вместо юбки можно также выбрать брюки, но они обязательно должны быть свободного кроя, добавила стилист.
При использовании вещей с пайетками в повседневных образах, важно помнить об умеренности: не стоит сочетать их с яркими, пестрыми элементами и другой блестящей одеждой. Иначе высок риск стать похожими на новогоднюю елку.
"Чтобы точно не переборщить, лучше надевать с одним предметом одежды в пайетках вещи без блеска, но в похожей цветовой гамме", – отметила Данилова.
А еще не стоит дополнять образ с пайетками какой-то сложной прической или массивными сияющими украшениями: только простая укладка, естественный макияж, очень сдержанные серьги или тонкий браслет, посоветовала стилист.
"Особенно сильно на увеличение работают крупные пайетки. Вещи с ними лучше носить только высоким и стройным девушкам. Миниатюрным барышням лучше обратить внимание на модели с мелкими пайетками – они будут выглядеть аккуратнее и гармоничнее", – отметила стилист.
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