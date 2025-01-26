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26 января, 08:02

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Стилист Данилова дала советы, как носить вещи с пайетками

Стилист рассказала, как носить вещи с пайетками

Фото: 123RF/somemeans

Вещи с пайетками будут гармонично смотреться в повседневных образах, если сочетать их с простыми базовыми вещами. Об этом Москве 24 рассказала стилист Ирина Данилова.

По ее словам, сочетание таких блестящих вещей с простыми базовыми – один из трендов 2025 года.

Сейчас наиболее популярны модели с белыми, серебряными, черными, золотистыми пайетками. А приобрести лучше всего такую юбку: она впишется в самые разные образы. В повседневных, например, ее можно носить с базовыми футболками, свитерами, жакетами, рубашками и даже лонгсливами и худи.
Ирина Данилова
стилист

Вместо юбки можно также выбрать брюки, но они обязательно должны быть свободного кроя, добавила стилист.

При использовании вещей с пайетками в повседневных образах, важно помнить об умеренности: не стоит сочетать их с яркими, пестрыми элементами и другой блестящей одеждой. Иначе высок риск стать похожими на новогоднюю елку.

"Чтобы точно не переборщить, лучше надевать с одним предметом одежды в пайетках вещи без блеска, но в похожей цветовой гамме", – отметила Данилова.

А еще не стоит дополнять образ с пайетками какой-то сложной прической или массивными сияющими украшениями: только простая укладка, естественный макияж, очень сдержанные серьги или тонкий браслет, посоветовала стилист.

Очень важно помнить, что пайетки увеличивают ту часть тела, на которую надеты. То есть грудь в сверкающем топе будет выглядеть более крупной, а бедра в такой же юбке – намного шире, чем есть на самом деле.
Ирина Данилова
стилист

"Особенно сильно на увеличение работают крупные пайетки. Вещи с ними лучше носить только высоким и стройным девушкам. Миниатюрным барышням лучше обратить внимание на модели с мелкими пайетками – они будут выглядеть аккуратнее и гармоничнее", – отметила стилист.

Ранее стилист Камилла Шигабутдинова рассказала о предметах одежды, которые визуально стройнят. Среди них блейзер, то есть приталенный пиджак. По мнению эксперта, особенно хорошо он подходит тем, у кого фигура типа прямоугольник и талии практически не видно.

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