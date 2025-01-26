Стилист Данилова дала советы, как носить вещи с пайетками

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Вещи с пайетками будут гармонично смотреться в повседневных образах, если сочетать их с простыми базовыми вещами. Об этом Москве 24 рассказала стилист Ирина Данилова.

По ее словам, сочетание таких блестящих вещей с простыми базовыми – один из трендов 2025 года.



Ирина Данилова стилист Сейчас наиболее популярны модели с белыми, серебряными, черными, золотистыми пайетками. А приобрести лучше всего такую юбку: она впишется в самые разные образы. В повседневных, например, ее можно носить с базовыми футболками, свитерами, жакетами, рубашками и даже лонгсливами и худи.

Вместо юбки можно также выбрать брюки, но они обязательно должны быть свободного кроя, добавила стилист.

При использовании вещей с пайетками в повседневных образах, важно помнить об умеренности: не стоит сочетать их с яркими, пестрыми элементами и другой блестящей одеждой. Иначе высок риск стать похожими на новогоднюю елку.

"Чтобы точно не переборщить, лучше надевать с одним предметом одежды в пайетках вещи без блеска, но в похожей цветовой гамме", – отметила Данилова.

А еще не стоит дополнять образ с пайетками какой-то сложной прической или массивными сияющими украшениями: только простая укладка, естественный макияж, очень сдержанные серьги или тонкий браслет, посоветовала стилист.



Ирина Данилова стилист Очень важно помнить, что пайетки увеличивают ту часть тела, на которую надеты. То есть грудь в сверкающем топе будет выглядеть более крупной, а бедра в такой же юбке – намного шире, чем есть на самом деле.

"Особенно сильно на увеличение работают крупные пайетки. Вещи с ними лучше носить только высоким и стройным девушкам. Миниатюрным барышням лучше обратить внимание на модели с мелкими пайетками – они будут выглядеть аккуратнее и гармоничнее", – отметила стилист.

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