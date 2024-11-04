Эксперт Гаврилов назвал самые стильные мужские джинсы

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Джинсы прямого кроя темно-синего цвета остаются модными до сих пор и украсят гардероб любого мужчины. Таким мнением с Москвой 24 поделился мужской стилист Денис Гаврилов.

По его словам, при выборе джинсов стоит обращать внимание на те модели, которые долго остаются актуальными, прекрасно вписываются в разные образы и подходят большинству типов фигур. Только тогда их можно назвать по-настоящему стильными, подчеркнул эксперт.

"К таким относятся джинсы прямого кроя, со средней или чуть завышенной посадкой на талии, из плотного денима темно-синего цвета без светлого градиента. Плюс важно, чтобы модель была правильной длины – ниже щиколотки", – рассказал Гаврилов.





Денис Гаврилов мужской стилист Такие джинсы были актуальны в 1970-е, 1990-е, 2000-е и не выходят из моды до сих пор. Их можно носить и с пиджаком и лоферами, и с кардиганом и дерби, и со свитшотом и кедами. В качестве верхней одежды также есть самые разные варианты: пуховик, пальто, бомбер, "косуха" и так далее.

Кроме того, в моде сейчас модели широкого кроя, с потертостями и грязным эффектом – так называемые багги. Однако эксперт рекомендовал носить их лишь ценителям уличного и молодежного стиля.

Также специалист посоветовал подобрать на зиму джинсы из вельвета – они стильные и теплые. Особенно хорошо будут смотреться модели коричневого, синего, бежевого, серого или черного цвета, отметил он.

В целом же Гаврилов при выборе джинсов в первую очередь порекомендовал обращать внимание на то, как они смотрятся на конкретном типе мужской фигуры.





Денис Гаврилов мужской стилист Нет смысла покупать трендовую модель, если она плохо сидит и искажает пропорции. Советую перемерить все представленные в магазине варианты и сфотографировать себя в них – так проще оценить, что именно идет мужчине.

"Например, худым не всегда подходят облегающие джинсы: они могут лишь подчеркнуть эту особенность фигуры. А на полных обычно плохо смотрятся зауженные модели с низкой посадкой", – заключил Гаврилов.

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