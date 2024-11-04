Эксперт Гаврилов назвал самые стильные мужские джинсы

04 ноября, 08:00Общество
Фото: 123RF/risen20019
Джинсы прямого кроя темно-синего цвета остаются модными до сих пор и украсят гардероб любого мужчины. Таким мнением с Москвой 24 поделился мужской стилист Денис Гаврилов.
По его словам, при выборе джинсов стоит обращать внимание на те модели, которые долго остаются актуальными, прекрасно вписываются в разные образы и подходят большинству типов фигур. Только тогда их можно назвать по-настоящему стильными, подчеркнул эксперт.
"К таким относятся джинсы прямого кроя, со средней или чуть завышенной посадкой на талии, из плотного денима темно-синего цвета без светлого градиента. Плюс важно, чтобы модель была правильной длины – ниже щиколотки", – рассказал Гаврилов.
Кроме того, в моде сейчас модели широкого кроя, с потертостями и грязным эффектом – так называемые багги. Однако эксперт рекомендовал носить их лишь ценителям уличного и молодежного стиля.
Также специалист посоветовал подобрать на зиму джинсы из вельвета – они стильные и теплые. Особенно хорошо будут смотреться модели коричневого, синего, бежевого, серого или черного цвета, отметил он.
В целом же Гаврилов при выборе джинсов в первую очередь порекомендовал обращать внимание на то, как они смотрятся на конкретном типе мужской фигуры.
"Например, худым не всегда подходят облегающие джинсы: они могут лишь подчеркнуть эту особенность фигуры. А на полных обычно плохо смотрятся зауженные модели с низкой посадкой", – заключил Гаврилов.
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