Стилист Шигабутдинова назвала три предмета одежды, которые визуально стройнят

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Юбка-карандаш, приталенный пиджак и ремень визуально стройнят силуэт. Об этом Москве 24 рассказала стилист Камилла Шигабутдинова.

По ее словам, юбка-карандаш облегает бедра и сужается к низу, за счет чего стройнит и создает эффект длинных ног. Кроме того, с этой деталью гардероба девушка кажется выше.

"Визуально фигура превращается в идеальные песочные часы", – отметила стилист.

Еще одна вещь, которая стройнит силуэт, – блейзер, то есть приталенный пиджак.





Камилла Шигабутдинова стилист Особенно хорошо он подходит тем, у кого фигура типа прямоугольник и талии практически не видно. Блейзер сделает ее более выраженной и выделит линию плеч и бедер.

"Рекомендую собрать образ с платьем или юбкой-карандашом, блейзером, а также рубашкой либо водолазкой. Дополнить его можно аксессуарами и стильной сумочкой. Получится вариант, который подойдет к любому событию", – рассказала Шигабутдинова.

Визуально стройнит и ремень: он сделает талию более выраженной и подчеркнет бедра, посоветовала стилист.

"Например, можно надеть облегающее длинное платье, поверх на талии или бедрах застегнуть ремень и в цвет него накинуть пальто либо кардиган. Получится очень стильное сочетание", – пояснила Шигабутдинова.





Камилла Шигабутдинова стилист Вместо ремня можно использовать платок. К примеру, надеть классические серые брюки, объемную женственную рубашку, а поверх нее в районе талии завязать платок в оранжевых, белых и синих оттенках. Аксессуар отлично подчеркнет талию и создаст стройный силуэт.

Ранее стилист Мария Шеди рассказала, какие вещи обязаны быть в каждом женском гардеробе. По мнению эксперта, это пиджак, свитер и брюки. Однако выбирать их необходимо с учетом материалов и особенностей фигуры, сказала специалист.

