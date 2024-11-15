Стилист Шигабутдинова назвала три предмета одежды, которые визуально стройнят

15 ноября, 08:00Общество
Фото: 123RF/boggy22
Юбка-карандаш, приталенный пиджак и ремень визуально стройнят силуэт. Об этом Москве 24 рассказала стилист Камилла Шигабутдинова.
По ее словам, юбка-карандаш облегает бедра и сужается к низу, за счет чего стройнит и создает эффект длинных ног. Кроме того, с этой деталью гардероба девушка кажется выше.
"Визуально фигура превращается в идеальные песочные часы", – отметила стилист.
Еще одна вещь, которая стройнит силуэт, – блейзер, то есть приталенный пиджак.
"Рекомендую собрать образ с платьем или юбкой-карандашом, блейзером, а также рубашкой либо водолазкой. Дополнить его можно аксессуарами и стильной сумочкой. Получится вариант, который подойдет к любому событию", – рассказала Шигабутдинова.
Визуально стройнит и ремень: он сделает талию более выраженной и подчеркнет бедра, посоветовала стилист.
"Например, можно надеть облегающее длинное платье, поверх на талии или бедрах застегнуть ремень и в цвет него накинуть пальто либо кардиган. Получится очень стильное сочетание", – пояснила Шигабутдинова.
Ранее стилист Мария Шеди рассказала, какие вещи обязаны быть в каждом женском гардеробе. По мнению эксперта, это пиджак, свитер и брюки. Однако выбирать их необходимо с учетом материалов и особенностей фигуры, сказала специалист.