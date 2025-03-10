Стилист Белова перечислила модные модели платьев на весну-лето 2025 года

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Платья макси А-силуэта и модели с драпировкой – среди тех видов, которые будут в моде весной-летом 2025 года. Об этом Москве 24 рассказала фэшн-стилист Мария Белова.

По ее словам, в тренде сейчас платья с ассиметричным силуэтом, а также длинными и объемными рукавами.

"Советую выбирать и модели с необычными вырезами и драпировкой. Кстати, эти элементы здорово работают в связке: вырезы отлично подчеркивают выигрышные части тела, а драпировка маскирует то, что не нравится", – отметила эксперт.





Мария Белова фэшн-стилист Еще в моде макси платья А-силуэта. Да, в первую очередь они предназначены для более высоких девушек. Но если надеть каблуки и правильно подобрать длину платья, когда его край находится на самом узком месте щиколотки, эта модель будет превосходно сидеть и при невысоком росте.

Что касается цвета, стоит обратить внимание на бордовый, сливочный, молочный, лавандовый и оливковый. Из материалов же на пике популярности экологичные ткани, легкий шелк, плотный хлопок, инновационная синтетика, а также полупрозрачные ткани – кружево и гипюр. Плюс в тренде всевозможные кожаные элементы, заключила Белова.

Ранее стилист Мария Шеди рассказала о трендовых моделях пальто на весну 2025 года. К примеру, невысоким девушкам она посоветовала присмотреться к пальто-пиджаку – такой вариант визуально стройнит и слегка вытягивает рост. Cочетать эту модель эксперт порекомендовала с узкими брюками или легинсами.

