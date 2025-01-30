Эксперт Куценко дала простые советы по составлению стильных парных образов

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Игра с цветом, использование вещей похожей фактуры и повторение одинаковых стилистических приемов помогают создавать интересные парные образы. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Ксения Куценко.

По ее словам, просто носить с партнером одинаковые вещи – это не лучший вариант: продемонстрировать единство пары можно намного более элегантно.



Ксения Куценко стилист-имиджмейкер Например, с помощью цвета. Пусть один оттенок будет преобладающим в нарядах у обоих либо повторяется в основных деталях образов: скажем, у девушки зеленый шарф, а у мужчины такого же цвета носки.

"А еще можно сделать один образ в паре ведущим, а другой – идеально его дополняющим. К примеру, если девушка надевает красивое эффектное платье, мужчина может подобрать в цвет ему рубашку, галстук или платок-паше", – добавила Куценко.

Также можно создавать образы с помощью вещей похожей фактуры. Как вариант атласное платье будет отлично гармонировать с мужским пиджаком из такого же блестящего материала – бархата или опять же атласа, пояснила эксперт.

Еще один простой способ – использовать одинаковые по стилистике аксессуары. Это могут быть шляпы, шарфы, часы, бабочки или галстуки, носки, бижутерия и так далее, перечислила стилист.



Ксения Куценко стилист-имиджмейкер Самые же смелые пары могут поиграть с принтами. В тренде сейчас флора, леопард, горох, рисунки с шелковых платков и полоска. Конечно, облачаться обоим в тотал-леопард не стоит, а вот если добавить в образы элементы с одинаковыми принтами, может получиться очень интересно.

Кроме того, можно объединить образы с помощью схожих стилистических приемов. Бывает достаточно всего лишь одинаково повязать с партнером шарф, закатать рукава или накинуть пальто на плечи, заключила эксперт.

Ранее стилист Мария Шеди назвала три вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины. Среди них – базовый пиджак. Девушкам с типом телосложения "груша" стилист рекомендовала отдать предпочтение укороченному варианту, а при прямой фигуре – выбрать удлиненную модель. Плюс она посоветовала учитывать, что однобортные пиджаки всегда стройнят, а двубортные – полнят.