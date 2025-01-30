Эксперт Куценко дала простые советы по составлению стильных парных образов

30 января, 16:29Общество
Фото: depositphotos/feedough
Игра с цветом, использование вещей похожей фактуры и повторение одинаковых стилистических приемов помогают создавать интересные парные образы. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Ксения Куценко.
По ее словам, просто носить с партнером одинаковые вещи – это не лучший вариант: продемонстрировать единство пары можно намного более элегантно.
"А еще можно сделать один образ в паре ведущим, а другой – идеально его дополняющим. К примеру, если девушка надевает красивое эффектное платье, мужчина может подобрать в цвет ему рубашку, галстук или платок-паше", – добавила Куценко.
Также можно создавать образы с помощью вещей похожей фактуры. Как вариант атласное платье будет отлично гармонировать с мужским пиджаком из такого же блестящего материала – бархата или опять же атласа, пояснила эксперт.
Еще один простой способ – использовать одинаковые по стилистике аксессуары. Это могут быть шляпы, шарфы, часы, бабочки или галстуки, носки, бижутерия и так далее, перечислила стилист.
Кроме того, можно объединить образы с помощью схожих стилистических приемов. Бывает достаточно всего лишь одинаково повязать с партнером шарф, закатать рукава или накинуть пальто на плечи, заключила эксперт.
Ранее стилист Мария Шеди назвала три вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины. Среди них – базовый пиджак. Девушкам с типом телосложения "груша" стилист рекомендовала отдать предпочтение укороченному варианту, а при прямой фигуре – выбрать удлиненную модель. Плюс она посоветовала учитывать, что однобортные пиджаки всегда стройнят, а двубортные – полнят.