Стилист Шеди назвала самые трендовые модели пальто на весну 2025 года

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Пальто-пиджак, макси и кейп будут в тренде весной 2025 года, рассказала Москве 24 стилист Мария Шеди.

По ее словам, укороченные модели пальто когда-то считались антитрендом, а сейчас возвращаются в моду, но в более "пиджачном" варианте.

"Модное пальто имеет элементы классического пиджака: прямой крой, увеличенная линия плеча и английский воротник", – отметила эксперт.



Мария Шеди стилист Пальто-пиджак подходит невысоким девушкам, потому что визуально стройнит и чуть-чуть вытягивает рост. А сочетать эту модель лучше всего с узкими брюками и легинсами. Также ее хорошо носить вместе с юбками и даже шортами в комплекте с плотными колготками.

Дополнит образ небольшая сумка, которая держит форму. Из обуви подойдут как ботильоны на каблуке, так и модели на плоской подошве – кеды или классические лоферы, добавила Шеди.

Другой тренд – пальто-макси. Эта модель длиной до пола придает образу элегантности и визуально вытягивает силуэт.

"Правда, миниатюрные девушки в нем, наоборот, будут казаться еще ниже. Поэтому если им и хочется носить такой вариант, то делать это стоит в сочетании с обувью на каблуке", – отметила эксперт.

Макси-пальто хорошо смотрится с одеждой оверсайз: это могут быть и трикотажные костюмы, и платья. Что касается обуви, то подойдут модели на небольшом каблуке, которые тоже в тренде, а также ботильоны или лодочки, сказала эксперт.



Мария Шеди стилист Сейчас актуален прямой крой, и мы получаем сразу две модели в одной: можно носить вещь как она есть, а можно завязывать, например, широким кожаным ремнем, подчеркивая тем самым линию талии и делая силуэт женственным и элегантным.

Еще одно стильное решение – кейп (пальто без рукавов). По мнению стилиста, он отлично смотрится с высокими сапогами и структурированной сумкой, а чтобы создать расслабленный образ, можно сочетать кейп с джинсами, легкими свитерами и сапогами на устойчивом каблуке или ботильонами с заостренным мысом, посоветовала эксперт.

Кроме того, остаются модными кожаные пальто и тренчи. Причем актуальны и длинные модели макси, и короткие пиджаки. А кожа может быть как матовой, так и слегка блестеть.

Шеди также отметила кожаные пальто с бахромой на спине – дань стилю бохо, который стремительно набирает обороты.



Мария Шеди стилист В 2025 году дизайнеры уделяют особое внимание разнообразию принтов. Самые популярные узоры для пальто – клетка, полоска, леопард, змея, зебра. Плюс зарождается мода на крупные выразительные цветочные принты.

Шеди предупредила, что принтованное пальто стоит сочетать с однотонной одеждой, чтобы сбалансировать образ и не перегрузить его. Например, клетчатое гармонизировать базовыми джинсами и лаконичным верхом – водолазкой или свитером, заключила эксперт.

Ранее стилист-имиджмейкер Ксения Куценко рассказала, что составлять стильные парные образы можно с помощью вещей похожей фактуры. Например, атласное платье будет отлично гармонировать с мужским пиджаком из такого же блестящего материала.