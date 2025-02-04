Эксперт Катыхина назвала главные правила создания образа в стиле спорт-шик

04 февраля, 14:30Общество
Фото: 123RF/fascinadora
Баланс пропорций, контраст фактур и элегантные детали помогут создавать гармоничные образы в стиле спорт-шик, которые будут уместны в любых ситуациях – от прогулки по городу до встречи с друзьями и похода на вечеринку. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина.
По ее словам, одеваться в стиле спорт-шик надо очень аккуратно – образ не должен создавать впечатление, будто человек собрался в спортзал. Для этого в первую очередь надо составлять его из качественных вещей (натуральные материалы или хороший синтетический текстиль, который держит форму и не теряет внешний вид после стирки).
Кроме того, в стиле спорт-шик можно и нужно сочетать разные ткани и фактуры, играя на их контрасте.
"Благодаря этому всегда получаются более интересные и выразительные образы. Например, можно дополнить свитшот шелковой юбкой и кожаными кроссовками", – пояснила эксперт.
Элегантные детали – еще один ключ к успеху. Они добавят образам изысканности, сделают более завершенными и утонченными.
"К примеру, это могут быть стильные аксессуары – часы, минималистичные украшения или качественная сумка", – отметила Катыхина.
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