Эксперт Катыхина назвала главные правила создания образа в стиле спорт-шик

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Баланс пропорций, контраст фактур и элегантные детали помогут создавать гармоничные образы в стиле спорт-шик, которые будут уместны в любых ситуациях – от прогулки по городу до встречи с друзьями и похода на вечеринку. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина.

По ее словам, одеваться в стиле спорт-шик надо очень аккуратно – образ не должен создавать впечатление, будто человек собрался в спортзал. Для этого в первую очередь надо составлять его из качественных вещей (натуральные материалы или хороший синтетический текстиль, который держит форму и не теряет внешний вид после стирки).



Ирина Катыхина стилист-имиджмейкер Еще одно важное правило – следить, чтобы пропорции были сбалансированными. Более свободные вещи стоит сочетать с облегающими. То есть, если мы выбираем объемное худи, его лучше дополнить узкими джинсами или легинсами. Тогда получится гармоничный силуэт, который подчеркнет фигуру.

Кроме того, в стиле спорт-шик можно и нужно сочетать разные ткани и фактуры, играя на их контрасте.

"Благодаря этому всегда получаются более интересные и выразительные образы. Например, можно дополнить свитшот шелковой юбкой и кожаными кроссовками", – пояснила эксперт.

Элегантные детали – еще один ключ к успеху. Они добавят образам изысканности, сделают более завершенными и утонченными.

"К примеру, это могут быть стильные аксессуары – часы, минималистичные украшения или качественная сумка", – отметила Катыхина.



Ирина Катыхина стилист-имиджмейкер Ключевую роль здесь играет и правильная обувь. Вместо спортивных кроссовок советую выбирать модные кеды, ботинки на толстой подошве или даже элегантные мюли либо лодочки на каблуке. Они создадут контраст стилей и сделают образ более необычным.

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