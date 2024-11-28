Стилист Мария Шеди назвала цвета в одежде, которые визуально старят

28 ноября, 08:00Общество
Фото: depositphotos/NinaMalyna
Черный, сливовый, фуксия, желтый, горчичный, а также бледные пастельные и холодные серые тона могут сделать человека старше своих лет. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Шеди.
По ее словам, цвет – это инструмент, который сильно влияет на формирование имиджа. Наиболее заметно это в портретной зоне, то есть у лица. Поэтому важно внимательно следить, какие оттенки там оказываются.
"Конечно, нет абсолютно плохих цветов – скорее, есть неудачные для каждого конкретного человека. И все же несколько оттенков чаще всего добавляют нам возраста", – отметила стилист.
Также осторожнее надо быть с холодными, насыщенными серыми тонами, сине-серыми оттенками. Из-за них кожа может выглядеть тусклой, особенно если имеет теплый подтон. К тому же такие оттенки обладают свойством подчеркивать морщины и складки на лице, предупредила эксперт.
Не стоит носить у лица и сливовые оттенки. Особенно плохо, когда они в одежде с высоким горлом, уверена эксперт.
"Сливовый может быть шикарным в аксессуарах, но если использовать его в портретной зоне, он может добавить возраста и сделать черты лица более жесткими. Поэтому я рекомендую заменять его на более теплый оттенок", – отметила Мария Шеди.
Еще один коварный цвет – фуксия: он подчеркивает все морщинки и любые покраснения на коже, усиливает жесткость линий лица, предупредила стилист.
Также добавить возраста могут желтый и горчичный. Эти цвета способны подчеркнуть желтизну зубов и сделать более желтой саму кожу, отметила эксперт.
"Тем, кто обожает черный и все же хочет носить его в портретной зоне, советую смягчать его какими-либо яркими акцентами. Скажем, можно покрасить губы в красный цвет или сделать макияж глаз с контрастными насыщенными тенями. Либо добавить в образ яркие аксессуары – платок, сережки и так далее, чтобы они оживили лицо", – пояснила Мария Шеди.
Если же говорить о цветах, которые омолаживают, то это, прежде всего молочный белый.
"У лица он всегда смотрится очень хорошо, освежает, помогает скинуть лет пять", – отметила стилист.
Также хороши в этом плане оттенки голубого и синего и нежно-розовый. Только нужно избегать припыленных оттенков и выбирать более насыщенные.
"Плюс отлично работает красный, который сейчас в тренде. Он добавляет жизни образу и освежает черты лица", – отметила эксперт.
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