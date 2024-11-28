Стилист Мария Шеди назвала цвета в одежде, которые визуально старят

Фото: depositphotos/NinaMalyna

Черный, сливовый, фуксия, желтый, горчичный, а также бледные пастельные и холодные серые тона могут сделать человека старше своих лет. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Шеди.

По ее словам, цвет – это инструмент, который сильно влияет на формирование имиджа. Наиболее заметно это в портретной зоне, то есть у лица. Поэтому важно внимательно следить, какие оттенки там оказываются.



"Конечно, нет абсолютно плохих цветов – скорее, есть неудачные для каждого конкретного человека. И все же несколько оттенков чаще всего добавляют нам возраста", – отметила стилист.



Мария Шеди стилист Например, это бледно-пастельные тона – оттенки кремового, бежевого, бледно-розового. Они опасны тем, что могут сделать лицо уставшим, а если кожа светлая, то вообще слиться с ней – контуры лица станут менее выразительными.

Также осторожнее надо быть с холодными, насыщенными серыми тонами, сине-серыми оттенками. Из-за них кожа может выглядеть тусклой, особенно если имеет теплый подтон. К тому же такие оттенки обладают свойством подчеркивать морщины и складки на лице, предупредила эксперт.

Не стоит носить у лица и сливовые оттенки. Особенно плохо, когда они в одежде с высоким горлом, уверена эксперт.

"Сливовый может быть шикарным в аксессуарах, но если использовать его в портретной зоне, он может добавить возраста и сделать черты лица более жесткими. Поэтому я рекомендую заменять его на более теплый оттенок", – отметила Мария Шеди.



Еще один коварный цвет – фуксия: он подчеркивает все морщинки и любые покраснения на коже, усиливает жесткость линий лица, предупредила стилист.

Также добавить возраста могут желтый и горчичный. Эти цвета способны подчеркнуть желтизну зубов и сделать более желтой саму кожу, отметила эксперт.



Мария Шеди стилист Аккуратнее советую быть и с черным. Да, это классика, цвет всегда в моде, к тому же стройнит, однако возле лица он может быть коварным: делать кожу (особенно, если она и так светлая) бледнее, подчеркивать морщинки и круги под глазами.

"Тем, кто обожает черный и все же хочет носить его в портретной зоне, советую смягчать его какими-либо яркими акцентами. Скажем, можно покрасить губы в красный цвет или сделать макияж глаз с контрастными насыщенными тенями. Либо добавить в образ яркие аксессуары – платок, сережки и так далее, чтобы они оживили лицо", – пояснила Мария Шеди.

Если же говорить о цветах, которые омолаживают, то это, прежде всего молочный белый.

"У лица он всегда смотрится очень хорошо, освежает, помогает скинуть лет пять", – отметила стилист.

Также хороши в этом плане оттенки голубого и синего и нежно-розовый. Только нужно избегать припыленных оттенков и выбирать более насыщенные.

"Плюс отлично работает красный, который сейчас в тренде. Он добавляет жизни образу и освежает черты лица", – отметила эксперт.

Ранее звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов Эльвира Янковская рассказала, что джинсы прямого кроя, цвета индиго, классической длины и средней посадки – это отличная базовая вещь, которую стоит иметь в гардеробе. Она посоветовала выбирать модели монохромного цвета, без каких-либо разводов, потертостей, дыр, вышивок и страз.



