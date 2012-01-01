Психолог Зберовский призвал работодателей пропагандировать ЗОЖ собственным примером

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российские компании теряют свыше 440 миллиардов ежегодно из-за курения сотрудников. Как стимулировать работников отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни, разбиралась Москва 24.

Потери от перекуров

Свыше 45% россиян имеют в анамнезе хронические неинфекционные заболевания, а еще у порядка 18% граждан есть факторы риска их развития. При этом полностью здоровыми можно назвать только 22% населения страны – такую статистику представил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РППП).

Он отметил, что экономические потери от хронических заболеваний составляют 4% ВВП – в частности, из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста. Кроме того, по данным Минздрава, российские компании ежегодно теряют 443 миллиарда рублей из-за курения сотрудников. Причина тому – регулярные перекуры и снижение продуктивности.

В связи с этим в России даже предложили увеличить отпуск сотрудникам, которые смогли отказаться от пагубной привычки. Соответствующее письмо на имя министра труда Антона Котякова подготовил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.





из текста обращения Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года.

Эксперт также указал, что привычка не только наносит ощутимый вред зависимым людям, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Нужна помощь

Работодатели сами в состоянии помочь своим сотрудникам отказаться от вредной привычки, отмечают специалисты. По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, многие компании уже предпринимают шаги в этом направлении.

"В основном работают следующим образом: пропагандируют здоровый образ жизни, привлекают сотрудников к сдаче ГТО, организовывают корпоративные команды по разным видам спорта. Также приглашают в офисы специалистов превентивной медицины, у многих компаний на месте есть кабинеты врачей и психологов, к которым всегда можно обратиться", – рассказала Лоикова в беседе с Москвой 24.

В числе прочих мер наниматели могут поработать над организацией трудового процесса, чтобы минимизировать стрессовый фактор на рабочем месте, который часто становится причиной внепланового перекура, предложила специалист.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Еще хорошо могут помочь плакаты в офисах, которые по-взрослому и с необычного ракурса расскажут о вреде курения. Все знают о вреде сигарет, но многие этот вред просто не осознают. На кого-то наглядная информация точно подействует.

В свою очередь, психолог Андрей Зберовский предложил широко распространить практику некоторых компаний по ежегодным медкомиссиям с "просветительским уклоном".

"Есть организации, которые, отправляя сотрудников на чекап, дают установку терапевтам поликлиники (в которой будет проходить медосмотр) проводить беседы с курильщиками. И врачи, используя данные, полученные в ходе медосмотра, наглядно показывают, как эта зависимость влияет или может повлиять на здоровье", – объяснил специалист в беседе с Москвой 24.

Также психолог предложил компаниям усилить карательные меры для сотрудников, которые слишком часто покидают рабочее место или здание офиса. Можно представлять таким работникам наглядную статистику, сколько времени они провели на рабочем месте, а сколько – на перекуре, указал специалист.





Андрей Зберовский психолог Дополнительная неделя отпуска для отказавшихся от курения – это хорошо, но нечестно по отношению к людям, которые постоянно ведут здоровый образ жизни.

С этой точки зрения он рекомендовал поощрять сотрудников, которые как раз не имеют вредных привычек и редко уходят на больничные. Что немаловажно, руководство компании должно пропагандировать здоровый образ жизни на собственном примере. Только некурящее начальство сможет сформировать в коллективе единый взгляд на здоровую среду и мотивировать всех подчиненных быть частью ее частью, заключил Зберовский.