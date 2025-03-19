В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска для тех работников, которые откажутся от вредной привычки в виде курения. Об этом пишет RT.

В письме Орлова напоминается, что на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минздрава Михаил Мурашко озвучил сумму, которую теряют компании из-за курения сотрудников. Речь шла о 443 миллиардах рублей.

"Пристрастие миллионов работников к курению не только наносит ощутимый вред им самим, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения", – подчеркнул аналитик.

По его оценкам, это также приносит ощутимый вред национальной экономике. В связи с этим Орлов призвал рассмотреть вопрос о наделении работников, отказавшихся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска.

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