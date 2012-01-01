Экономист Сафонов объяснил, почему "выплаты домохозяйкам" нецелесообразны

В Госдуме предложили выплачивать прожиточный минимум россиянам, которые ведут домашнее хозяйство. Получится ли воплотить инициативу на практике и к чему это может привести, разбиралась Москва 24.

"Тоже работа!"

Выплачивать ежемесячное пособие россиянам, которые не работают и занимаются исключительно домашним хозяйством, предложил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект уже направлен на заключение в правительство, рассказал парламентарий в своем телеграм-канале.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ведение домашнего хозяйства – тоже работа!

Согласно документу, к домашним работам относится готовка, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой и обувью, уборка. Также речь идет о покупке продуктов и непродовольственных товаров, уходе за детьми от 1,5 лет, ребенком-инвалидом и престарелыми родителями. Сумму планируют рассчитывать на основе прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе.

По задумке депутатов, на пособие будут претендовать россияне со среднедушевым доходом семьи ниже двух прожиточных минимумов. Выплату назначат на 6 месяцев, но если финансовое положение не улучшилось, ее могут продлить. При этом деньги не предусмотрены для тех, кто стал гражданами РФ недавно.

"Они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", – пояснил Нилов.

В то же время парламентарий подчеркнул, что законопроект охватит не только женщин, но и мужчин (например, при отпуске по уходу за ребенком). Главное условие – соответствие заявленным в документе критериям, пояснил он.

В 2020 году правительство уже отклонило подобный законопроект, так как в документе не были прописаны источники финансирования. Среди других причин – неконкретные формулировки в определении домашнего хозяйства. Однако в этот раз "все возражения и формальные претензии к прежней редакции" были учтены, отметил Нилов.

"Совсем непродуманно"

Выплаты за домашние дела будут поощрять безделье. Таким мнением с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

"Сегодня государство берет на себя обязательство заботиться о тех, кто не может сделать этого сам, – пенсионерах, семьях с детьми, когда один из родителей вынужден находиться дома и ухаживать за ребенком, а доходов второго без поддержки не хватает. Поэтому почти 10 миллионам семей доплачивается единое пособие по воспитанию", – напомнила парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Просто так платить деньги, обрекая россиян трудоспособного возраста на то, чтобы они ничего не делали, совсем непродуманно.

Бессараб напомнила, что такой эксперимент ранее организовали в Швейцарии: при высоком на тот момент уровне безработицы в бюджете было достаточно денег для подобных выплат. Но большинство кантонов в итоге отказались от этой идеи, так как трудоустроенное население не захотело тратить налоги на содержание "бездельников".

"В России эта инициатива неприменима, поскольку уровень безработицы несопоставим с тем, что был тогда в Европе. Да и как мы предложим трудоустроенным гражданам платить из их налогов тем, кто ничего не делает?" – подчеркнула парламентарий.



Введение подобных выплат нецелесообразно и с экономической точки зрения, отметил в беседе с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Расходы федерального бюджета (региональные с такой нагрузкой точно не справятся) будут очень большими – в пределах 70 миллиардов рублей в год.

По его словам, суть предложения противоречит принципам социальной справедливости. Также в некоторых семьях супруги не состоят в официальном браке и их реальный доход может быть выше прожиточного минимума. Однако по документам картина будет совсем другой, объяснил Сафонов.

"Лучше выплачивать дополнительные средства семьям, где женщины выполняют роль домохозяйки в силу жизненных обстоятельств. Например, многодетным, где у мамы меньше времени на карьеру из-за большого количества домашних дел", – указал Сафонов.

То же касается семей с детьми-инвалидами. В этих случаях пособия станут оправданным поощрением для граждан, которые, по сути, выполняют социальную работу, добавил профессор.

