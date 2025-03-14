Депутат Бессараб раскритиковала законопроект о "выплатах домохозяйкам"

14 марта, 11:18Политика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Законопроект главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова о ежемесячных выплатах россиянам, занимающимся домашним хозяйством, вызывает сомнения, так как нет представления об основаниях получения средств и критериях для их назначения. Об этом заявила член этого же комитета ГД Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24.
Парламентарий отметила, что в настоящий момент в России существует большой спектр социальных мер поддержки для женщин, воспитывающих детей, включая тех, кто имеет многодетные семьи, а также для матерей, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями здоровья.
При этом инициатива, в соответствии с которой человек трудоспособного возраста сможет сидеть дома и получать за это выплаты, может оказаться вредоносной, так как способна нанести ущерб экономике и опустошить социальный кошелек государства, подчеркнула Бессараб.
Бессараб посчитала законопроект непродуманным, так как согласно ему на выплату сможет рассчитывать примерно половина от всего трудоспособного населения России, в связи с чем они будут "ничего не делать". Она также напомнила, что инициатива неоднократно предлагалась Госдуме на рассмотрение, чтобы добиться определенного эффекта, однако каждый раз ее признавали нежизнеспособной.
В качестве примера парламентарий привела реализацию подобного эксперимента в Швейцарии, где был зафиксирован высокий уровень безработицы, а многие производства уходили в развивающиеся страны Азии. В связи с этим местным жителям не хватало рабочих мест. Тем не менее бюджет страны пополнялся, на фоне чего можно было допустить, чтобы население и дальше получало доход от государства.
В России такая инициатива не может быть осуществима, так как уровень безработицы в стране несопоставим с показателями Европы, которые наблюдались на момент введения эксперимента, считает депутат. По ее словам, в стране сохраняется потребность в рабочей силе. Подобная мера лишь ухудшит экономику, резюмировала она.
Ранее Нилов заявил, что законопроект уже подготовлен к внесению в ГД. Инициатива предполагает, что средства будут выплачиваться в размере прожиточного минимума. В случае принятия выплату будут ожидать те, кто постоянно проживает в России совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства.
Кроме того, с учетом миграционной политики проект устанавливает ограничения для граждан, которые недавно приобрели российское гражданство, подчеркивал депутат. По его словам, новый вид пособия будет доступен и для мужчин. Чиновник отмечал, что законопроект сохраняет базовый принцип соответствия критериям финансового положения семьи и наличия иждивенца.