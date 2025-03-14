Депутат Бессараб раскритиковала законопроект о "выплатах домохозяйкам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова о ежемесячных выплатах россиянам, занимающимся домашним хозяйством, вызывает сомнения, так как нет представления об основаниях получения средств и критериях для их назначения. Об этом заявила член этого же комитета ГД Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24.

Парламентарий отметила, что в настоящий момент в России существует большой спектр социальных мер поддержки для женщин, воспитывающих детей, включая тех, кто имеет многодетные семьи, а также для матерей, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями здоровья.

При этом инициатива, в соответствии с которой человек трудоспособного возраста сможет сидеть дома и получать за это выплаты, может оказаться вредоносной, так как способна нанести ущерб экономике и опустошить социальный кошелек государства, подчеркнула Бессараб.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ведь сегодня государство берет на себя обязательство заботиться о тех, кто не может сделать этого сам, – о пенсионерах, семьях с детьми, когда один из родителей вынужден находиться дома и ухаживать за ребенком и доходов второго без поддержки может просто не хватать. Поэтому государство почти 10 миллионам семей доплачивает единое пособие по воспитанию.

Бессараб посчитала законопроект непродуманным, так как согласно ему на выплату сможет рассчитывать примерно половина от всего трудоспособного населения России, в связи с чем они будут "ничего не делать". Она также напомнила, что инициатива неоднократно предлагалась Госдуме на рассмотрение, чтобы добиться определенного эффекта, однако каждый раз ее признавали нежизнеспособной.

В качестве примера парламентарий привела реализацию подобного эксперимента в Швейцарии, где был зафиксирован высокий уровень безработицы, а многие производства уходили в развивающиеся страны Азии. В связи с этим местным жителям не хватало рабочих мест. Тем не менее бюджет страны пополнялся, на фоне чего можно было допустить, чтобы население и дальше получало доход от государства.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов И этот эксперимент закончился плачевно. Потому что по итогу против него проголосовало большинство кантонов, ведь те, кто работал, не хотели платить до 70% налогов, чтобы содержать бездельников, сидящих дома.

В России такая инициатива не может быть осуществима, так как уровень безработицы в стране несопоставим с показателями Европы, которые наблюдались на момент введения эксперимента, считает депутат. По ее словам, в стране сохраняется потребность в рабочей силе. Подобная мера лишь ухудшит экономику, резюмировала она.

Ранее Нилов заявил, что законопроект уже подготовлен к внесению в ГД. Инициатива предполагает, что средства будут выплачиваться в размере прожиточного минимума. В случае принятия выплату будут ожидать те, кто постоянно проживает в России совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства.

Кроме того, с учетом миграционной политики проект устанавливает ограничения для граждан, которые недавно приобрели российское гражданство, подчеркивал депутат. По его словам, новый вид пособия будет доступен и для мужчин. Чиновник отмечал, что законопроект сохраняет базовый принцип соответствия критериям финансового положения семьи и наличия иждивенца.