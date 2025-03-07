В ГД внесут проект о повышении пособия на ребенка до 50 тыс руб

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Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) намерены внести на рассмотрение законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Об этом стало известно РИА Новости.

Как сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов, сейчас выплата составляет около 27 тысяч рублей, однако некоторые регионы вводят дополнительные выплаты, которые сильно разнятся. Тем самым возникают неравные условия для семей с детьми, отметил он.

По мнению Миронова, инициатива отвечает национальным целям повышения рождаемости и решению демографических проблем. Лидер СРЗП уточнил, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов в размере 30 миллиардов рублей. С учетом острой демографической ситуации в России эта сумма не выглядит существенной, отметил политик.

Между тем студенткам вузов и колледжей заочной формы обучения в Калининградской области стала доступна возможность получить единовременную выплату в размере 345 тысяч рублей в случае рождения первого ребенка. Кроме того, выплата будет предоставлена девушкам, у которых в течение года после выпуска на свет появился первый ребенок.

Ранее Общественная палата (ОП) предложила увеличить маткапитал за рождение третьего ребенка или последующих детей с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. Мера направлена на стимуляцию рождаемости у женщин в возрасте от 30 до 40 лет.