Общественная палата предложила повысить маткапитал за третьего ребенка до 1 млн рублей

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Общественная палата (ОП) предложила увеличить маткапитал за рождение третьего ребенка или последующих детей с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместный доклад ОП и Росстата "Семья и дети в России".

В документе указывается, что выплаты смогут получать семьи, в которых дети появились с 1 января текущего года. Меры призваны стимулировать рождаемость у женщин в возрасте от 30 до 40 лет. Деньги предлагается выделять для погашения основного долга по ипотеке.

На сегодняшний день выплаты установлены в Дальневосточном регионе.

Кроме того, ОП предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных до прожиточного минимума. В настоящее время государство выделяет их в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

Общественная палата также выдвинула инициативу, согласно которой в РФ планируется ввести универсальное пособие на ребенка в многодетных семьях до 17 лет. Более того, предлагается сформировать программу льготного кредитования многодетных семей для покупки российских автомобилей.

С 1 февраля текущего года материнский капитал был проиндексирован на уровне 7,3%. В результате выплата на первого ребенка выросла на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей.

При этом около 1,7 триллиона рублей будет выделено на маткапитал в государственном бюджете на ближайшие три года. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей.

