Комитет СФ поддержал закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 г

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комитет по бюджету Совета Федерации поддержал и рекомендовал палате принять закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года, пишет РИА Новости.

Рассмотрение документа Софведом назначено на 26 февраля, этот вопрос включен в повестку.

Закон, предлагающий изменения в положение "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", был внесен в Госдуму правительством 19 декабря 2024 года. Депутаты ГД приняли его в рамках пленарного заседания 18 февраля 2025-го.

Благодаря ему около 5 миллионов семей смогут воспользоваться правом на получение материнского капитала с 2027 по 2030 год.

Для осуществления этой программы в указанные годы потребуются дополнительные бюджетные расходы в размере 2,776 триллиона рублей, следует из предварительных расчетов.

Вместе с тем с 1 февраля текущего года материнский капитал был проиндексирован на уровне 7,3%. В результате выплата на первого ребенка выросла на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей.