ГД приняла закон о продлении маткапитала до конца 2030 года

Фото: depositphotos/vodolej

Депутаты Госдумы приняли закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Решение принято в рамках пленарного заседания во вторник, 18 февраля.

Закон, предлагающий изменения в положение "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", был внесен в Госдуму правительством 19 декабря 2024 года.

Право на маткапитал с 2027 по 2030 год получат около 5 миллионов семей. По предварительным оценкам, для реализации закона необходимы будут дополнительные расходы из бюджета в соответствующие годы в общем объеме 2,776 триллиона рублей.

С 1 февраля маткапитал проиндексирован на 7,3%. Выплата на первого ребенка выросла на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей.

Ранее Минтруд предложил перевести программу материнского капитала в бессрочный формат. По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, это необходимо рассматривать с учетом бюджетных ограничений.

Вместе с тем россиянам могут разрешить размещать маткапитал на банковских вкладах. В настоящее время средняя ставка по депозитам в банках составляет около 22%. Таким образом, граждане смогут увеличить размер маткапитала более чем на 60% за три года.

