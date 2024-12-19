В ГД внесен проект о продлении маткапитала до конца 2030 года

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Законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года внесен российским правительством в Госдуму. Информация об этом следует из думской базы данных.

В пояснительной записке документа говорится, что право на маткапитал с 2027 по 2030 год получат около 5 миллионов российских семей. Дополнительные расходы бюджета составят почти 2,8 триллиона рублей.

Владимир Путин ранее дал соответствующее поручение кабмину о продлении программы. В ходе прямой линии и пресс-конференции 19 декабря президент назвал меру "уникальным изобретением, которого нет нигде в мире".

В настоящий момент маткапитал доступен в стране до конца 2026 года.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на уровне 7,3%. В результате выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей.

Власти рассчитывают, что этой мерой поддержки в следующем году воспользуются свыше миллиона граждан.

