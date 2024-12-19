19 декабря, 17:36Политика
В ГД внесен проект о продлении маткапитала до конца 2030 года
Фото: depositphotos/vodolej
Законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года внесен российским правительством в Госдуму. Информация об этом следует из думской базы данных.
В пояснительной записке документа говорится, что право на маткапитал с 2027 по 2030 год получат около 5 миллионов российских семей. Дополнительные расходы бюджета составят почти 2,8 триллиона рублей.
Владимир Путин ранее дал соответствующее поручение кабмину о продлении программы. В ходе прямой линии и пресс-конференции 19 декабря президент назвал меру "уникальным изобретением, которого нет нигде в мире".
В настоящий момент маткапитал доступен в стране до конца 2026 года.
С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на уровне 7,3%. В результате выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей.
Власти рассчитывают, что этой мерой поддержки в следующем году воспользуются свыше миллиона граждан.
Кабмин одобрил продление программы маткапитала в России до 2030 года