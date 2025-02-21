Минтруд РФ предложил вдвое сократить срок принятия решения об использовании маткапитала

Фото: depositphotos/vodolej

В России могут сократить время на принятие решения об использовании маткапитала с 10 до 5 рабочих дней, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Соответствующий документ доступен на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Если потребуется запросить дополнительные документы, то на такое решение будет отведено не 20 рабочих дней, как сейчас, а только 12", – уточнил министр.

С 1 февраля маткапитал составляет до 690,3 тысячи рублей на первого ребенка и до 222 тысяч рублей – на второго.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года. Право на такой вид соцподдержки с 2027 по 2030 год получат около 5 миллионов семей. По предварительным оценкам, для реализации закона необходимы будут дополнительные расходы из бюджета в общем объеме 2,776 триллиона рублей.

