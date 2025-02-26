Льготные кредиты на малый бизнес могут ввести в РФ для многодетных семей

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В России предложили предоставлять многодетным родителям льготные кредиты на развитие малого бизнеса. С такой инициативой первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

По словам депутата, такая инициатива может быть реализована на базе уже существующих программ, в рамках которых для малого и среднего бизнеса в определенном перечне сфер установлены пониженные ставки кредитования на инвестиционные и иные цели.

В новой госпрограмме может быть установлено, что если предприниматель является многодетным родителем, то он может претендовать на льготные условия кредитования, отметила Лантратова. К примеру, 5% годовых при значениях ключевой ставки свыше 10% годовых.

Данная мера позволит поддержать многодетных родителей, которые хотят начать собственное дело, повысить уровень благополучия и финансовой стабильности многодетных семей, а также укрепить престиж многодетности и продемонстрировать успешные примеры семейного предпринимательства, считает депутат. Кроме того, программа поможет мотивировать уже занятых бизнесом граждан к рождению большего количества детей.

Ранее комитет по бюджету Совета Федерации поддержал и рекомендовал палате принять закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года. Рассмотрение документа назначено на 26 февраля, этот вопрос включен в повестку.

Депутаты Госдумы также предложили ввести денежные выплаты для супружеских пар, которые состоят в официальном браке не менее 30 лет. Размер выплат будет составлять 30 тысяч рублей для супругов, проживших 30 лет в совместной жизни, 40 тысяч рублей – за 40 лет совместной жизни и так далее. Максимальная выплата будет достигать 70 тысяч рублей.