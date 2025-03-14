Депутат Нилов: на "выплату для домохозяек" смогут претендовать и мужчины

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Новый вид пособия, предусматривающий выплаты домохозяйкам в размере прожиточного минимума, будет доступен и для мужчин. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект сохраняет базовый принцип соответствия критериям финансового положения семьи и наличия иждивенца, подчеркнул чиновник, добавив, что, хотя чаще всего домохозяйками являются женщины, новые выплаты распространяются и на мужскую часть населения.

"Как отпуск по уходу за ребенком. В основном получают женщины, но могут воспользоваться и мужчины", – пояснил Нилов в беседе с RT.

При этом срок выплаты пособия не будет учитываться как страховой период, однако его необходимо будет включить в страховой стаж для последующего назначения пенсии, уточнил депутат.

Также Нилов напомнил, что инициативу разработали еще в 2020 году. Его автором выступил основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Тогда проект внесли в правительство, где по нему были высказаны замечания.

"Он тогда не был поддержан палатой. Мы его переделали, установили новые критерии", – добавил он.

Законопроект уже подготовлен к внесению в Госдуму. В случае его принятия новую выплату будут ожидать те, кто постоянно проживает в России совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства.

Тем не менее с учетом миграционной политики данный проект устанавливает ограничения для граждан, которые недавно приобрели российское гражданство. Они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в стране с даты приобретения гражданства. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход".

