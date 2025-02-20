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20 февраля, 15:01

Общество

Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей, женщин и детей

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В России необходимо уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

Помимо этого, российский лидер призвал продолжать работу в этом направлении.

На этом же заседании Путин объявил о продолжении гуманизации уголовного законодательства и практики его применения в стране. Глава государства указал, что своевременное выявление и устранение судебных ошибок является одним из главнейших условием повышения качества правосудия.

Вместе с тем в России все еще остро стоит вопрос неуплаты алиментов, заявлял ранее глава комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин. По его словам, многие жители страны "скрываются" от своих детей, из-за чего происходит рост долгов.

Для решения проблемы он призвал максимально ужесточить санкции в отношении родителей-должников, а также привлечь государство к взысканию алиментов. Таким образом, этот процесс станет менее унизительным для стороны, которая пытается получить деньги на ребенка, считает Никитин.

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