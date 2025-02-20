Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

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Владимир Путин поручил продолжить работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

Президент подчеркнул, что важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны и общества является надежная защита как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

"Рассчитываю, что формирование единообразной судебной практики и в целом совершенствование законодательного обеспечения правосудия будут обязательно продолжены", – указал российский лидер.

Путин добавил, что важно повышать качество правосудия и своевременно выявлять и устранять судебные ошибки. Кроме того, нужно и далее обращать пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан.

"Конечно, особое значение имеет судебная защита прав участников специальной военной операции и членов их семей", – отметил он.

Президент заявил, что в условиях увеличения нагрузки российские суды рассмотрели свыше 42 миллионов дел. При этом практически всегда удавалось качественно и оперативно разрешить судебные дела, сказал Путин.

Также особая роль принадлежит военным судам, которые изучают уголовные дела террористической направленности. В 2024 году судьи рассмотрели около 950 дел и осудили 1 075 человек.

"Военные суды должны и впредь выполнять свой профессиональный долг, надежно защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания лиц, совершивших преступление", – добавил глава государства.

Путин напомнил, что с сентября 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях работают российские суды, что является значимым шагом для интеграции регионов в общее правовое пространство РФ.

"Необходимо добиваться неукоснительной гарантии на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях", – отметил президент.

Кроме того, использование современных технологий и различных электронных сервисов судебной системы страны – важнейший шаг в повышении доступности и открытости правосудия, уверен он.

"Вместе с тем вопросы безопасности интернет-ресурсов судебной системы, укрепление их защиты от различных угроз должны находиться на постоянном контроле Верховного суда и судебного департамента", – заключил Путин.

Ранее депутаты ГД предложили не использовать наручники в отношении подозреваемых в экономических преступлениях. Такое обращение поступило в адрес главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Парламентарии добавляли, что экономические правонарушения чаще всего не связаны с насилием, подозреваемые и обвиняемые по данным делам не являются опасными для окружающих и не склонны к применению силы.

