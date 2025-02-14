В ГД предложили не надевать наручники на подозреваемых в экономических преступлениях

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Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил не использовать наручники в отношении подозреваемых в экономических преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутата главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

По словам Даванкова, Владимир Путин еще в 2022 году подчеркивал, что необходимо прекратить надевать наручники "Ажур" на обвиняемых в экономических преступлениях. После этого МВД запретило использовать наручники в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях.

При этом депутат обратил внимание, что 12 февраля российского предпринимателя Юрия Ускова из Йошкар-Олы доставили в зал суда в наручниках.

"В связи с этим <...> прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственные нормативные акты МВД и запрета на применение наручников к данной категории лиц, за исключением случаев, когда подозреваемый или обвиняемый уже предпринимал попытки скрыться от следствия", – говорится в документе.

Подчеркивается, что экономические правонарушения чаще всего не связаны с насилием, подозреваемые и обвиняемые по данным делам не являются опасными для окружающих и не склонны к применению силы.

"Применение наручников в их отношении является избыточной и неоправданной мерой, особенно в отношении предпринимателей, внесших значительный вклад в развитие страны", – заключил Даванков.

Ранее Минюст России подготовил проект приказа, согласно которому осужденные в колониях и заключенные в СИЗО будут носить новую одежду. Форма будет учитывать сезонные особенности климата российских регионов.

Кроме того, цвет одежды для каждого пола сделают индивидуальным: у мужчин вместо черного будет графитовый оттенок, а у женщин – вместо зеленого бордовый. По плану ведомства, обновленный комплект собираются выдавать по мере ее создания.