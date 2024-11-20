Минюст России подготовил приказ об изменении одежды осужденных

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Минюст России подготовил проект приказа, согласно которому осужденные в колониях и заключенные в СИЗО будут носить новую одежду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как утверждает министерство, новая форма будет учитывать сезонные особенности климата российских регионов. Кроме того, цвет одежды для каждого пола сделают индивидуальным: у мужчин вместо черного будет графитовый оттенок, а у женщин – вместо зеленого бордовый. По плану ведомства, обновленный комплект собираются выдавать по мере ее создания.

При этом Минюст хочет также расширить ассортимент одежды, включив в него зимние трикотажные шапки, шарфы и футболки. Для женщин сделают пижамы, домашние халаты и легинсы.

По версии ведомства, эти изменения поспособствуют гуманизации и совершенствованию условий содержания граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Ранее Минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. Он содержит улучшенные правила содержания осужденных и заключенных.

В частности, беременные женщины, женщины, имеющие при себе малолетних детей, и инвалиды I и II групп смогут ежедневно принимать душ. Также предлагалось обеспечить приватность при установлении санузлов.

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье, знакомиться с медицинской документацией, получать выписки из медицинских документов, а также приобретать лекарства и хранить их при себе в соответствии с назначением лечащего врача.

Предлагалось расширить и перечень разрешенных вещей и предметов, которые подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету. В перечень хотели добавить предметы одежды гражданского образца, электронные книги, биологически активные добавки и другое.

