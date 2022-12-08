14:40Общество
МВД РФ запретило надевать наручники на женщин и детей
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Министерство внутренних дел России заявило, что теперь на женщин и детей, а также фигурантов экономических преступлений запрещено надевать наручники. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" (наручники. – Прим. ред.) руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований", – цитирует ее ТАСС.
Ранее сообщалось, что представители ведомства открыли пункты, в которых люди другого гражданства могут получить ответы на вопросы о военной службе по контракту.
Точки приема находятся в зданиях территориальных органов МВД и региональных филиалах федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис".
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