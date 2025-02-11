Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова задержали в Марий Эл

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Основатель IT-компании iSpring Юрий Усков задержан по подозрению в мошенничестве в Марий Эл. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем телеграм-канале.

По его словам, Ускова обвиняют в попытке заработать на покупке участка земли в местной деревне в 2013 году. На этой земле, уточнил депутат, задержанный построил жилье для своих сотрудников.

"В Йошкар-Оле мало кто верит, что Юрий мог что-то украсть. Здесь его знают как настоящего патриота, который вкладывает в малую родину, а не пытается ее растащить", – указал Даванков.

Чиновник уточнил, что направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль, чтобы справедливость "восторжествовала".

Даванков также обратил внимание, что Усков регулярно жертвует на благотворительность в помощь бойцам СВО миллионы, а также занимается общественной деятельностью.

В самой компании рассказали, что 10 февраля в офисе iSpring прошли обыски, пишет ТАСС.

Ранее было возбуждено уголовное дело против руководителей компаний "Комплитстрой групп" и "Атенон" по факту хищения 300 миллионов рублей во время реализации государственного оборонного заказа. Фигурантами стали Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников.

По данным правоохранителей, Минобороны России заключило с ними контракты о проведении строительных работ в Калининградской области на общую сумму более 900 миллионов рублей в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Однако в период с 2023 по 2024 год главы этих организаций израсходовали свыше 300 миллионов рублей на нужды, не связанные с выполнением контрактов.

