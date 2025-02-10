Дело возбуждено против трех бизнесменов за хищение 300 млн руб при выполнении госзаказа

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Военные следователи возбудили уголовное дело против руководителей компаний "Комплитстрой групп" и "Атенон" по факту хищения 300 миллионов рублей во время реализации государственного оборонного заказа. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Главного военного СУ Следственного комитета России.

Фигурантами дела стали Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями, которое было совершено организованной группой.

По данным правоохранителей, Минобороны России заключило с ними контракты о проведении строительных работ в Калининградской области на общую сумму более 900 миллионов рублей в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Субподрядчиками стали компании "Комплитстрой групп" и "Атенон".

В период с 2023 по 2024 год главы этих организаций израсходовали свыше 300 миллионов рублей на нужды, не связанные с выполнением контрактов. Их действия нанесли государству ущерб в особо крупном размере, подчеркивается в материалах дела.

Ранее следователи задержали новых фигурантов дела о хищении во время строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде.

Изначально уголовное дело расследовалось в отношении экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота ФПК "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Им были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Суд избрал Чистяковой меру пресечения в виде заключения под стражу, а Ширинкину – в виде домашнего ареста. Кроме того, на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина наложен арест.

