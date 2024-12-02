Задержаны новые фигуранты по делу о хищении при строительстве Нахимовского училища

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Следователи задержали новых фигурантов дела о хищении более 300 миллионов рублей во время строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГВСУ СК России.

Сейчас расследуется уголовное дело в отношении экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота ФПК "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Им были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как установили следователи, в 2019 году МО РФ в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 контракт на возведение филиала Нахимовского училища в Калининграде. В 2022 году Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ по контракту. Общий ущерб превысил более 100 миллионов рублей.

Однако следователи выяснили новые обстоятельства дела: в этом году Ширинкин, Чистякова, замгендиректора ООО "ГЕОИЗОЛ" Александр Стрельников, замдиректора филиала фирмы в Калининграде Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела указанного подразделения Станислав Асанович похитили 309 миллионов рублей, завысив стоимость выполненных работ по строительству училища.

В результате Арискин и Асанович были задержаны, заявили в ведомстве. Им предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под домашним арестом. Стрельников, в свою очередь, объявлен в розыск.

Между тем ранее суд избрал Чистяковой меру пресечения в виде заключения под стражу, а Ширинкину – в виде домашнего ареста. Кроме того, на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина наложен арест.

