Дело возбуждено из-за хищений при строительстве Нахимовского училища в Калининграде

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В Главном военном СУ СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере предъявлены экс-начальнику отдела капитального строительства Балтийского флота ФПК "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" Алексею Ширинкину и его подчиненной Галине Чистяковой.

Как установили следователи, в 2019 году МО РФ в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 контракт на возведение филиала Нахимовского училища в Калининграде. В 2022 году Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ по контракту. Общий ущерб превысил более 100 миллионов рублей.

Суд избрал Чистяковой меру пресечения в виде заключения под стражу, а Ширинкину – в виде домашнего ареста. Кроме того, на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина наложен арест.

Ранее столичный суд дал шесть лет колонии бывшему замгендиректора ПАО "Ил" Андрею Новожилову по делу о хищении 4,2 миллиона рублей во время разработки элементов крыла для топливозаправщика. Судья признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Также директору ЦПКТ МАИ Вячеславу Хвану назначено пять лет лишения свободы, а его подчиненному Игорю Титову – 4,5 года.