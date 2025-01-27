Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах России передано в суд

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Уголовное дело гендиректора коммерческой организации Татьяны Алябьевой и еще восьми фигурантов, которые обвиняются в хищениях на оборонных контрактах в 20 российских регионах, направлено в московский суд, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Уточняется, что расследование данного дела завершено. Правоохранители установили и допросили свыше 100 свидетелей, а также провели более 10 судебных экспертиз. Вместе с тем на имущество фигурантов, суммарная стоимость которого превысила 1,5 миллиарда рублей, был наложен арест.

Фигурантам вменяются в мошенничество, злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также организация преступного сообщества или участие в нем. Обвинение каждого из них связано с ролью, которую они выполняли в сообществе.

Следователи установили, что организатор и участники создали преступное сообщество не ранее 2013 года. Оно было организовано для совершения преступлений, связанных с заключением выгодных договоров и получением авансов по ним. Таким образом злоумышленники наносили значительный вред интересам страны в рамках выполнения гособоронзаказа.

В частности, в период с 2013 по 2022 год между АО "Главное управление обустройства войск" и ООО "ВСК", которое в дальнейшем было переименовано в ООО "СД Атриум" и возглавлялось одной из обвиняемых, были заключены договоры, предметом которых стала реконструкция многоквартирного дома. Он находился на территории одной из военных частей Иркутска.

Кроме того, документ подразумевал строительство объектов военного городка в Ульяновске. Фирма получила средства от генподрядчика в качестве аванса.

В дальнейшем обвиняемые заключили фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юрлицами и перенаправили туда эти средства. Они присвоили их и потратили не на те цели, которые были указаны в договорах. По данным СК, преступное сообщество действовали в 20 российских регионах, в том числе в Севастополе, Московской и Смоленской областях.

Ранее следователи задержали новых фигурантов дела о хищении более 300 миллионов рублей во время строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде. Уголовное дело расследуется в отношении экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота ФПК "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Им были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере.

