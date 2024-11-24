Суд арестовал первого фигуранта по делу о поставках "Калашникову" бракованных деталей

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Октябрьский районный суд в Иваново отправил в СИЗО технического директора подрядной организации "Интертехника" Алексея Морохова по уголовному делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну "Калашников" по гособоронзаказу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

"Избрать в отношении Морохова Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 января 2025 года включительно", – говорится в документах.

Морохов обвиняется в причинении концерну ущерба на более чем 32 миллиона рублей. Судебное постановление об аресте уже обжаловано защитой фигуранта в апелляционной инстанции.

Ранее столичный суд приговорил к шести годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова по делу о хищении 4,2 миллиона рублей во время разработки элементов крыла для топливозаправщика. Судья признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.