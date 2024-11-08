Десятки миллионов рублей похищены на капремонте казарм на Урале

Фото: Следственный комитет РФ

Несколько десятков миллионов рублей похитили в 2021 году на капремонте казарм воинской части в Свердловской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГВСУ СК России.

К преступлению причастны должностные лица военно-строительной компании. По делу проходят экс-главы филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.

В ходе следствия выявлены новые обстоятельства хищения бюджетных денег. Выяснилось, что Кравченко в 2021 году совместно с сообщниками при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту казарм одной из воинских частей на Урале завысил стоимость выполненных работ, похитив тем самым несколько десятков миллионов рублей.

Ранее столичный суд приговорил к шести годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова по делу о хищении 4,2 миллиона рублей во время разработки элементов крыла для топливозаправщика.

Судья признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Также директору ЦПКТ МАИ Вячеславу Хвану назначено пять лет лишения свободы, а его подчиненному Игорю Титову – 4,5 года.