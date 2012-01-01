Депутат Милонов: в РФ может появиться электронная система контроля выплаты алиментов

Общий алиментный долг в России составляет около 100–150 миллиардов рублей, рассказали в Госдуме. Для решения этой проблемы в стране предлагают изменить систему взыскания таких выплат – сделать ее автоматизированной и ужесточить наказание за неуплату. Подробнее – в материале Москвы 24.

Взыскать, нельзя помиловать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вопрос неуплаты алиментов в России стоит остро: пока многие жители страны "скрываются" от своих детей, их долги остаются довольно большими, заявил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Сейчас они стали чуть меньше, может быть, потому что те, кто идет на СВО, у них высокие зарплаты, отчисления происходят автоматически. Но тема эта есть, задолженность большая", – подчеркнул он.

Решением проблемы может стать максимальное ужесточение санкций в отношении родителей-должников, считает губернатор. При этом у наказания не должно быть предела жесткости. Кроме того, по мнению Никитина, к взысканию алиментов нужно привлечь и государство – таким образом, этот процесс станет менее унизительным для стороны, которая пытается получить деньги на ребенка.



Андрей Никитин глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Не будем говорить, что это всегда мама, но в большинстве это все-таки мама, которая пытается алименты взыскать: она должна получить лист исполнительный, то есть бегать за приставами, уговаривать их. Государство должно автоматически подобные вещи делать, чтобы повышать эффективность сбора алиментов.

Между тем некоторые россияне пытаются избежать уплаты алиментов всеми возможными способами. Ранее стало известно, что жительница Нижегородской области спряталась от судебных приставов в тумбочке в подсобном помещении у себя на работе. Женщину разыскивали из-за отказа отбывать наказание, назначенного из-за ее задолженности средств на содержание детей. После задержания должницу передали сотрудникам ФСИН – суд приговорил ее к 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Также житель Гурьевска в Калининградской области, не выплативший 2 миллиона долгов на своих дочерей, скрылся от приставов в обшивке потолка. Вместе с тем, чтобы избежать встречи с ними, мужчина установил на территории своего дома камеры видеонаблюдения и оградил ее колючей проволокой. В результате виновного привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов несовершеннолетним детям.

"Не достоин быть никем"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Общий алиментный долг в России достигает приблизительно 100–150 миллиардов рублей. Однако выявить всех алиментонеплательщиков затруднительно: многие родители договариваются о выплатах не в судебном порядке, а между собой, на словах, отметила в беседе с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.



Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Сама идея взыскивать у должников алименты в упрощенном порядке опасная. Если по такой системе средства будут списываться у родителя в беззаявительном порядке, это приведет к тому, что алиментоплательщики начнут договариваться со своим руководством о том, чтобы получать гонорар в сером виде.

Кроме того, предлагаемая мера не учитывает личные обстоятельства из жизни людей, подчеркнула Останина. Например, таким образом человек, который находится на больничном длительное время, может лишиться последних денег.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, напротив, считает, что наказание, которое предусмотрено за неуплату на данный момент, не достаточно строгое.

"Тот мужчина или в редких случаях женщина, который отказывается платить алименты собственному ребенку, не достоин быть никем – он должен быть брошен в тюрьму, отправлен в долговую яму или на самые тяжелые работы", – отметил парламентарий.

Милонов также заявил, что в ближайшее время в Госдуме представят проект электронной системы контроля выплаты алиментов. Предполагается, что она будет работать на базе сервиса "Госуслуги": в личном кабинете у родителей, которых обязали выплачивать средства детям в судебном порядке, появится соответствующий раздел наравне со штрафами, налогами и другими, пояснил он.



Виталий Милонов зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства В случае если должник не переведет средства для ребенка вовремя, то сначала, как и со штрафами, сумма увеличится вдвое, а дальше будут заблокированы многие возможности – например водительские удостоверения. Потом автоматически, при длительной неуплате, все переклассифицируется в разряд уголовного дела.

Нынешний подход к наказанию за долги по алиментам необходимо модернизировать в целом, добавил Милонов. К проработке нового законодательного механизма потребуется привлечь не только профильные комитеты, но и общественность и все родительское сообщество, заключил он.