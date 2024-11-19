Жительница Нижегородской области пыталась спрятаться от приставов в тумбочке

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Задолжавшая по выплате алиментов жительница Нижегородской области скрылась от судебных приставов в тумбочке. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП России по региону.

По данным ведомства, женщина была привлечена к уголовной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей. В качестве наказания ей назначили 9 месяцев исправительных работ. Однако она так и не отбыла его, поэтому решение суда было изменено на 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

В результате жительница Нижегородской области отказалась отбывать наказание в колонии-поселении, поэтому ее объявили в розыск. В связи с этим приставы приехали по месту работы женщины. Ее напарник заявил, что коллеги нет на месте. Но при осмотре подсобного помещения сотрудник ведомства заметил небольшую тумбочку, из-под которой выглядывали ноги. Оказалось, что женщина небольшого роста смогла залезть внутрь шкафчика.

После задержания пристав передал женщину сотрудникам службы исполнения наказаний.

Ранее адвокат Милана Дадашева предупредила, что родитель, который должен платить алименты, но регулярно этого не делает, может получить наказание в виде лишения свободы. Неплательщику грозит срок до 1 года лишения свободы, до 3 месяцев ареста либо до 1 года исправительных или принудительных работ.

